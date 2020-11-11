«Бирюзовые» художники Тулы о творчестве и вдохновении

10 художников, 30 портретов в разном стиле и технике. Скромная, но при этом наполненная невероятным теплом и любовью к запечатленным на полотнах людях выставка открылась на минувшей неделе в Тульской областной научной библиотеке.

Инициатором ее стало Творческое объединение «Союз бирюзовых художников».

Почему «бирюзовые»? Этот вопрос задают все, кто приходит на выставку и знакомится с работами членов творческого союза. Но на самом деле все очень просто – этот цвет ничего не символизирует. Художники, состоящие в «бирюзовом» объединении, не ограничивают себя какими-либо символами и рамками. Они творят в свое удовольствие и наслаждаются процессом.

Наталья Жукина – Наши кисти не успевают высыхать, а головы переполнены идеями, – рассказывает руководитель выставки Наталья Жукина.– Союз наш молодой и создан был, потому что вместе легче организовывать свои мероприятия. Эта выставка уже вторая у нашего союза. Первая была посвящена Туле и нашим любимым уголкам в ней.

Все участники «бирюзового» союза в обычной жизни – дизайнеры, журналисты, музыканты и представители других творческих профессий.

– Я начинала работать графическим дизайнером и семь лет оформляла и верстала полиграфию, создавала визуал для сайтов. Затем еще столько же помогала мужу развивать его компанию, занималась маркетингом и в один момент перегорела. Устала от компьютеров, взяла кисти в руки и теперь не могу остановиться, – рассказывает Наталья.

У каждого автора своя любимая техника. Работы Натальи выполнены маслом:

– Масло – это моя безусловная любовь, это сложная техника, требующая практики и серьезного изучения. Все свое свободное время отдаю оттачиванию рисунка, поэтому с удовольствием рисую всё и всех. Меня вдохновляет природа, люди. Природа успокаивает и наполняет энергией, люди мотивируют на новые действия. Поэтому чаще всего пишу пейзажи и портреты. Пейзажи создаются на пленэре с натуры, и портреты стараюсь писать с натуры – так живее получается. Место силы у меня есть – волшебный Гурзуф. Не часто получается попасть в этот удивительный городок, но каждый приезд в него для меня настоящая радость.

Вряд ли кто будет спорить с тем, что в Туле стабильно зарабатывать профессиональным художникам достаточно сложно. Иллюстраторы не пользуются большим спросом, а настоящих ценителей искусства не так много. Но Наталья уверена, что хорошего художника всегда заметят.

– Работы художника – это лакмусовая бумага. Чем проницательнее его работы, тем больше возможностей у него быть замеченным. А бывает так, что художник неосознанно отражает будущее. На этой выставке среди моих работ представлен портрет подруги Анастасии с ирисом – цветком мужественности. Я создавала его еще до весеннего карантина. Но так случилось, что с начала карантина и до октября Анастасия работала реанимационной медсестрой в коронавирусном госпитале. Знаковое совпадение! Вот в такие моменты и появляется желание еще больше заниматься творчеством.

По словам Натальи Жукиной, для любого художника самое большое счастье – быть понятым и принятым.

Скетчи – любимая форма творчества для еще одной участницы сообщества СБХ Татьяны Экстерович. Как она сама рассказывает, скетчи позволяют быстро выплеснуть эмоции и запечатлеть то, что родилось в голове.

Татьяна Экстерович – Я начала рисовать в 5-м классе. Просто взяла и захотела. Это был срисованный сюжет с «Короля Льва». Показала сестре, а она восхитились. Наверное, она и подтолкнула меня к тому, чтобы серьезно заниматься рисованием. Училась больше самостоятельно, хотя по образованию – учитель ИЗО. Долго искала себя, пыталась даже шить и все равно пришла к рисованию! Я эмоцио­нальный человек, нетерпеливый, поэтому зачастую долгому процессу написания маслом выбираю скетч. Скетч – это визуальное мгновение, эмоция и философия. Всегда ношу с собой альбом для скетчей, стараюсь рисовать каждый день, как бы сильно ни уставала. Конечно, скетч – это не полноценный рисунок, набросок, но это необходимость для обретения мастерства.

«Ты ж художник, а нарисуй-ка меня», – наверное самая частая просьба, которую могут слышать художники. Татьяна признается, что воспринимает их с улыбкой, но далеко не каждую выполняет.

– Рисую только то, того и тогда, когда, как говорится, «торкнуло». Повлиять на это невозможно!

– Это, например, совершенное тело, как у моего тренера Вики Цыбульской, какая-то необычная внешность девочки в инстаграме, красивое фото, промелькнувшая ассоциация.

Источники вдохновения у всех разные. Татьяна черпает его в Туле – на Казанской набережной и в кофейне на Красноармейском проспекте.

– С этими местами связано много воспоминаний, в том числе и болезненных, но от этого не менее прекрасных. Поэтому я часто прихожу именно туда. А ещё на Тульский вокзал и вообще вокзалы. Но чаще всего вдохновляют песни. Те, что про меня, конечно же. Про то, что болит... И мне хочется их визуализировать, тогда рождается арт. С моим темпом жизни иногда сложно выбрать время, и поэтому часто я рисую ночью. Потому что если пришло что-то в голову, не отпустит, пока не нарисую.

Сегодня у каждого современного человека в телефонах и компьютерах хранятся десятки гигабайтов портретов. Труды же художника зачастую остаются неоцененными. Кто же такой современный художник?

– Художник сегодня – это всегда про что-то личное, – уверена Татьяна. – Люди покупают то, от чего ты сам буквально фанатеешь. Но чаще это заграничные покупатели. В России очень много художников и мало покупателей, наверное, это с советского времени осталось: то, что сделано руками, то дёшево. В других странах как раз наоборот. Но вижу тенденцию к изменениям и в России. Появляется интерес к выставкам, новым направлениям. Чтобы художника поняли, услышали, ему нужно затронуть нечто близкое тому, кто видит работу. Человек поймет, что он не один, и ему будет приятно иметь такую работу у себя дома.

Для счастья художнику Татьяне порой надо немного: ночной город, стук колес поезда, вид из окна кафе, встречи с коллегами на перформансах, пленэрах и участие в проектах. Быть частью этого творческого движа, частью союза – бесценно!

Юлия Конова – еще один участник сообщества. Ее любимые инструменты для творчества – гуашь и цветная бумага для пастели: тон и цвет фона позволяют заполнить пространство и задают настроение. Тон фона еще и помогает начинать не от белого (с нуля), а от среднего тона, на котором и белое будет акцентным.

Юлия Конова – Научиться писать маслом – моя давняя мечта. И только в прошлом году я вернулась к ней и начала ее воплощать. Это другая техника, она дает мне новое, еще не совсем привычное сопротивление материала и открывает огромный мир.

Чтобы нарисовать хороший портрет, нужно не только иметь мастерство, но и чувствовать настроение чело­века.

– Во время перформанса в «Искре» и «Октаве» мы рисовали незнакомых людей. Это был новый опыт: когда долго смотришь незнакомому человеку в глаза, он сначала смущается, потом верит в то, что получится что-то захватывающее, потом удивляется результату и благодарит. Минут на 10 вы становитесь близки.

Вокруг много людей, а вы один на один: это завораживает, ради таких ощущений продолжаю творить. Такие эксперименты и вдохновляют меня.

О чем мечтает каждый художник? Конечно же, о признании. Об этом говорит Юлия:

– Каждый художник мечтает о персональной выставке. Я хотела бы написать портреты знакомых и друзей, ведь сейчас это единственный способ собрать всех вместе. И конечно, каждый художник мечтает о просторной и светлой студии, где он может с головой погрузиться в творчество.

Познакомиться ближе с работами «бирюзовых» художников можно будет до 3 декабря. Следите в соцсетях за анонсами СБХ. В планах проведение встреч с художниками, музами и героями их работ.