Пиковая дама
15 ноября в Тульском Камерном Драматическом театре покажут спектакль «Пиковая дама» по одноименной повести Пушкина.
Основная линия спектакля — это «история болезни» Германна.
Параноидальная идея, завладевшая им после того, как Томский рассказал
анекдот о старой графине, превращается в настоящее безумие. Германн
кружится в вихре этого странного смертельного танца и вовлекает в него
старую графиню и Лизу…
Продолжительность: 1 час 40 минут.
Спектакль идет без антракта.
Режиссер – постановщик: Алексей Басов.
Приобрести билет можно по ссылке.
Где и когда?
Тула, улица Дзержинского, 8
15 ноября 2020, воскресенье
18:30
19 декабря, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-1500 ₽
27 ноября, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
21 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 400 ₽
19 ноября, четверг 19:00
₽ Билеты: 2000-3500 ₽
12 марта, пятница 20:00
₽ Билеты: 1800-2500 ₽
28 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽