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Пиковая дама

Пиковая дама

15 ноября в Тульском Камерном Драматическом театре покажут спектакль «Пиковая дама» по одноименной повести Пушкина.

Основная линия спектакля — это «история болезни» Германна.
Параноидальная идея, завладевшая им после того, как Томский рассказал
анекдот о старой графине, превращается в настоящее безумие. Германн
кружится в вихре этого странного смертельного танца и вовлекает в него
старую графиню и Лизу…
 
Продолжительность: 1 час 40 минут.
Спектакль идет без антракта.
Режиссер – постановщик: Алексей Басов.
Приобрести билет можно по ссылке.

 

Где и когда?
Тульский камерный драматический театр
Тула, улица Дзержинского, 8
15 ноября 2020, воскресенье
18:30
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Касса
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