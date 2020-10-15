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DARK SECRET LOVE

DARK SECRET LOVE

13 ноября в тульском клубе BACKSTAGE состоится концерт московской группы Dark Secret Love. 

Концерты Dark Secret Love – это непередаваемый всплеск эмоций, энергии и юмора, смешанный с мощным потоком рок-н-ролльного драйва, который не оставит равнодушным никого!
 
Приходите на концерты любимых групп! Все хиты и даже больше!
Где и когда?
Backstage club
Тула, Тула, ул. Набережная Дрейера, 54.
13 ноября 2020, пятница
19:00
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Касса
Тамара Гвердцители
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6 декабря, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-2800 ₽
Тульский экзотариум
1 января, понедельник 00:00
DARK SECRET LOVE
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13 ноября, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 500 ₽
Элизиум
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14 ноября, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1100 ₽
Mgzavrebi
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27 ноября, пятница 20:00
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 ₽  Билеты: 1300 ₽
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4 декабря, пятница 19:00
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 ₽  Билеты: 700-800 ₽
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