13 ноября в тульском клубе BACKSTAGE состоится концерт московской группы Dark Secret Love.

Концерты Dark Secret Love – это непередаваемый всплеск эмоций, энергии и юмора, смешанный с мощным потоком рок-н-ролльного драйва, который не оставит равнодушным никого!

Приходите на концерты любимых групп! Все хиты и даже больше!