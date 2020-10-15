DARK SECRET LOVE
13 ноября в тульском клубе BACKSTAGE состоится концерт московской группы Dark Secret Love.
Концерты Dark Secret Love – это непередаваемый всплеск эмоций, энергии и юмора, смешанный с мощным потоком рок-н-ролльного драйва, который не оставит равнодушным никого!
Приходите на концерты любимых групп! Все хиты и даже больше!
Где и когда?
Тула, Тула, ул. Набережная Дрейера, 54.
13 ноября 2020, пятница
19:00
6 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 2000-2800 ₽
1 января, понедельник 00:00
13 ноября, пятница 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
14 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1100 ₽
27 ноября, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
4 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 700-800 ₽