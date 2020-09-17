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Вельвет

Вельвет

14 ноября группа «Вельвет» выступит в Туле на пятилетии вашего любимого Harat's Pub! «Вельвет» — это красивые мелодии, это тексты, наполненные смыслами, это драйвовое гитарное звучание, дополненное нежным, но сильным, иногда пронзительным вокалом.

В концертную программу войдут все хиты, среди которых «Продавец кукол», «Прости», «Капитан Арктика» и «Я хочу быть живой», с которыми в первую очередь ассоциируется этот коллектив, а также главные песни с последнего альбома «Тонкая красная линия» и избранные композиции с других пластинок. В сет-листе обязательно будут сюрпризы, и одна-две редко исполняемые песни будут исполнены для «олдов», которые следят за творчеством группы с 2006 года.
 
Все, кто бывал на концертах группы «Вельвет» знают, какую теплую и душевную атмосферу вместе создают музыканты и публика.
Прошлогодняя встреча в Туле никого не оставила равнодушным.
 
Вы просили - и вот «Вельвет» снова возвращается к вам! До встречи 14 ноября!
Где и когда?
Harat's Pub
Тула, Красноармейский проспект, 19
14 ноября 2020, суббота
20:00
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Касса
Трофим
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7 января, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1800-2800 ₽
Lirika
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14 ноября, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
Вражда
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6 января, среда 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1500-2600 ₽
Иван Охлобыстин
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21 февраля, воскресенье 17:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Гран-Куражъ
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4 декабря, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 700-800 ₽
HammAli & Navai
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12 марта, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1800-2500 ₽
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