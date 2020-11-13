AX...OFF
14 ноября в Тульском Камерном Драматическом театре покажут спектакль «AX...OFF» по пьесе Александра Островского «Не все коту масленица». Ахов, купец-миллионщик, желает жениться на молодой, но бедной девушке Агнии, полагая, что за деньги можно купить все...
Продолжительность: 2 часа 10 минут.
Спектакль идет с антрактом.
Режиссер-постановщик: Алексей Басов.
Приобрести билет можно по ссылке.
Где и когда?
Тула, улица Дзержинского, 8
14 ноября 2020, суббота
18:30
7 января, четверг 19:00
₽ Билеты: 1800-2800 ₽
14 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽
6 января, среда 19:00
₽ Билеты: 1500-2600 ₽
21 февраля, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 1200 ₽
4 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 700-800 ₽
12 марта, пятница 20:00
₽ Билеты: 1800-2500 ₽