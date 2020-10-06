Lirika
14 ноября в тульском рок-клубе М2 выступит московская группа Lirika. Друзья! В этот вечер вас ждёт возвращение во времена, о которых каждый из нас вспоминает с особенным теплом и лёгкой грустью. Московская группа Lirika исполнит для вас более трёх десятков кавер-версий самых узнаваемых хитов Русского Рока!
Где и когда?
Тула, ул. Октябрьская, 306
14 ноября 2020, суббота
20:00
7 января, четверг 19:00
₽ Билеты: 1800-2800 ₽
14 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽
6 января, среда 19:00
₽ Билеты: 1500-2600 ₽
21 февраля, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 1200 ₽
4 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 700-800 ₽
12 марта, пятница 20:00
₽ Билеты: 1800-2500 ₽