14 ноября в тульском рок-клубе М2 выступит московская группа Lirika. Друзья! В этот вечер вас ждёт возвращение во времена, о которых каждый из нас вспоминает с особенным теплом и лёгкой грустью. Московская группа Lirika исполнит для вас более трёх десятков кавер-версий самых узнаваемых хитов Русского Рока!