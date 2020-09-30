Элизиум
14 ноября культовая космос-рок группа «Элизиум» даст в клубе BACKSTAGE большой концерт. Музыканты сыграют на сцене клуба BACKSTAGE свои хиты и известные песни, которые олицетворяют 25-летний творческий путь группы. Стиль группы — космос-рок, который представляет из себя гремучую, но при этом гармоничную смесь из панка, ska, металла, рэггей, диско, серфа и многих других стилей.
Команда активно использует в своем творчестве гитары, духовые секции, синтезаторы и виолончель — все это красиво замешано с романтической лирикой и песнями, поднимающими остросоциальные темы. Гостей ждет один из самых драйвовых, честных и танцевальных концертов осени!
Где и когда?
Тула, Тула, ул. Набережная Дрейера, 54.
14 ноября 2020, суббота
20:00
7 января, четверг 19:00
₽ Билеты: 1800-2800 ₽
14 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽
6 января, среда 19:00
₽ Билеты: 1500-2600 ₽
21 февраля, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 1200 ₽
4 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 700-800 ₽
12 марта, пятница 20:00
₽ Билеты: 1800-2500 ₽