14 ноября культовая космос-рок группа «Элизиум» даст в клубе BACKSTAGE большой концерт. Музыканты сыграют на сцене клуба BACKSTAGE свои хиты и известные песни, которые олицетворяют 25-летний творческий путь группы. Стиль группы — космос-рок, который представляет из себя гремучую, но при этом гармоничную смесь из панка, ska, металла, рэггей, диско, серфа и многих других стилей.

Команда активно использует в своем творчестве гитары, духовые секции, синтезаторы и виолончель — все это красиво замешано с романтической лирикой и песнями, поднимающими остросоциальные темы. Гостей ждет один из самых драйвовых, честных и танцевальных концертов осени!