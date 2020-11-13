Выходные на Куликовом поле

Осень сменила буйство красок на бодрящий морозец, но в своей поре все еще солнечна и щедра на яркие эмоции. Музеи Куликова поля приглашают гостей понаблюдать за уходящей в зимнюю спячку природой, согреться в уютных и радушных музеях.

В эти выходные можно ощутить, как разносится колокольный звон храма Рождества Пресвятой Богородицы над слиянием Дона с Непрядвой, пообщаться с лошадью и пони и через заботу о них научиться лучше чувствовать животных. В Музее Куликовской битвы – узнать о доспехах русского воина, а в Монастырщине - стать на время богатырем и сразиться на мягких мечах.

Программа мероприятий на 14 - 15 ноября:

14 ноября

11.00 Квест «Счастливая подкова»

(Конный двор Музейно-мемориального комплекса в селе Монастырщино)

Еще в древности наши предки считали, что мудрость богов приходит к ним через животное, имя которому – лошадь. Они приписывали особую силу оберегам в виде фигурок коня и, конечно, подковам. Подкова на Руси приносит счастье - гласит народное поверье. Но откуда оно пошло? Как оно связано с Куликовым полем?

В этом предстоит разобраться. Решив череду головоломок, исследуя Конный двор и его территорию, участники квеста смогут стать обладателями настоящей хоженой подковы.

Возрастные рекомендации: 12+.

Стоимость билета: 400 рублей с человека.

12.00 Интерактивная лекция «Доспехи и оружие русского воина эпохи Куликовской битвы»

(Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом)

Чем отличался русский доспех от ордынского? Сколько он весил, и как его применяли в бою? Как воины различали своих и чужих на поле боя? Об этом и многом другом расскажут на лекции в Музее Куликовской битвы.

Возрастные рекомендации: 12+.

13.00 Мастер-класс по колокольному звону

(Музейно-мемориальный комплекс героям Куликовской битвы в селе Монастырщино)

Участники мастер-класса смогут подняться на колокольню храма Рождества Пресвятой Богородицы, узнать об уникальной профессии звонаря и познакомиться с техникой звона.

Стоимость: 100 рублей с человека.

14.00 Квест по территории мемориала «Путешествие в историю»

(Мемориал на Красном холме)

Индивидуальным участникам или командам предлагается в формате игры познакомиться с мемориалом на Красном холме. В путевом листе – несколько объектов, у каждого необходимо выполнить несложные задания. Это знаменитые памятник-колонна Дмитрию Донскому, храм-памятник Сергия Радонежского, излюбленное место для фотографирования – панно «Куликовская битва». Ответы на вопросы квеста можно найти у всех объектов мемориала.

Стоимость: 100 рублей с человека.

Возрастные рекомендации: 12+.

17.00 Забавная экскурсия для всей семьи «Мифические жители русской деревни»

(Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом) Сказки, былички, народные песни – ценный источник представлений жителей средневековой деревни об окружающем мире, мире завораживающем, пугающем, манящем… Музей приглашает отправиться на необычную экскурсию по деревне Моховое. Сегодня это уже музейная деревня, но в ее современный ландшафт идеально вписались руины домом и погреба бывших обитателей, помещичьи пруды, «мастерская кузнеца», старые яблоневые сады. Все эти приметы ушедшей в прошлое жизни тульской глубинки встретятся экскурсантам во время прогулки. Здесь можно послушать преданья старины глубокой и узнать: как подружиться с домовым, что под силу опытной ведьме, кто приходит в гости к кузнецу по ночам и многое другое. Стоимость: 250 рублей, студенты, пенсионеры, дети старше 16 лет – 200 рублей, дети с 7 лет – 150 рублей, дети до 7 лет – бесплатно (в сопровождении взрослого с оплаченным билетом). Возрастные рекомендации: 3+.

15 ноября

11.00 Мастер-класс на Конном дворе по заплетанию гривы

(Конный двор Музейно-мемориального комплекса героям Куликовской битвы в селе Монастырщино)

Лошадь в степи – запоминающаяся картина. Часто мы представляем коня несущимся по бескрайним просторам, с развивающейся на ветру гривой. Кондиционер, расческа, резинка, атласные ленты легко превратят свободолюбивого исполина степи в музейного сотрудника, с которым и на празднике пообщаться в радость, и прокатиться на поле сражения. Аккуратная прическа и аксессуары подчеркивают природную грацию обитателей Конного двора, какого бы происхождения он ни был. На мастер-классе сотрудники музейной конюшни научат ухаживать за конской гривой и основным приемам создания причесок. Дети потренируются плести косы пони, взрослые - лошадкам. Возрастные рекомендации: дети 5+ в сопровождении родителей, дети 12+ самостоятельно, взрослые. Стоимость участия: 100 рублей с человека.

13.00 Интерактивная программа «Богатырские игры» (Музейно-мемориальный комплекс героям Куликовской битвы в селе Монастырщино)

Приглашаем взрослых и детей на тренировку для настоящих богатырей. Посетителей ждет стрельба из лука в тире, бой на мягких мечах. Можно примерить доспехи средневековых воинов и сфотографироваться в них. Возрастные рекомендации: 12+. Стоимость участия: 300 рублей с человека.

13.00 Интерактивная программа «Богатырские игры»

(Музейно-мемориальный комплекс героям Куликовской битвы в селе Монастырщино)

Посетителей ждет стрельба из лука в тире, бой на мягких мечах. Можно примерить доспехи средневековых воинов и сфотографироваться в них.

Возрастные рекомендации: 12+.

Стоимость участия: 300 рублей с человека.

14.00 Тематическая экскурсия «Как жили наши предки»

(Музей купеческого быта в Епифани)

Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом

Возрастные рекомендации: 6+.

Стоимость билета: 100 рублей.

14.15 Игровая тематическая экскурсия «Осенины»

(Музей купеческого быта в Епифани) На встрече в музее пойдет разговор о народных приметах осени и традициях Куликова поля. Найдется время и для таких игр, как «Олень», «Калечина-Малечина», «Петушиные бои» и «Катание на каравае». Возрастные рекомендации: 6+. Стоимость участия: 100 рублей с человека.

Предварительная запись по телефону: +7 (48735) 3-15-46 или e-mail: mon@kulpole.ru .