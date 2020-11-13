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Выходные на Куликовом поле

Выходные на Куликовом поле

Осень сменила буйство красок на бодрящий морозец, но в своей поре все еще солнечна и щедра на яркие эмоции. Музеи Куликова поля приглашают гостей понаблюдать за уходящей в зимнюю спячку природой, согреться в уютных и радушных музеях.
 
В эти выходные можно ощутить, как разносится колокольный звон храма Рождества Пресвятой Богородицы над слиянием Дона с Непрядвой, пообщаться с лошадью и пони и через заботу о них научиться лучше чувствовать животных. В Музее Куликовской битвы – узнать о доспехах русского воина, а в Монастырщине - стать на время богатырем и сразиться на мягких мечах.
 

Программа мероприятий на 14 - 15 ноября:

14 ноября
 

11.00 Квест «Счастливая подкова»
(Конный двор Музейно-мемориального комплекса в селе Монастырщино)

Еще в древности наши предки считали, что мудрость богов приходит к ним через животное, имя которому – лошадь. Они приписывали особую силу оберегам в виде фигурок коня и, конечно, подковам. Подкова на Руси приносит счастье - гласит народное поверье. Но откуда оно пошло? Как оно связано с Куликовым полем?
 
В этом предстоит разобраться. Решив череду головоломок, исследуя Конный двор и его территорию, участники квеста смогут стать обладателями настоящей хоженой подковы. 
 

Возрастные рекомендации: 12+.
Стоимость билета: 400 рублей с человека.

 

12.00 Интерактивная лекция «Доспехи и оружие русского воина эпохи Куликовской битвы»
(Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом)

Чем отличался русский доспех от ордынского? Сколько он весил, и как его применяли в бою? Как воины различали своих и чужих на поле боя? Об этом и многом другом расскажут на лекции в Музее Куликовской битвы.

Возрастные рекомендации: 12+.
 

13.00 Мастер-класс по колокольному звону
(Музейно-мемориальный комплекс героям Куликовской битвы в селе Монастырщино)

Участники мастер-класса смогут подняться на колокольню храма Рождества Пресвятой Богородицы, узнать об уникальной профессии звонаря и познакомиться с техникой звона. 

Стоимость: 100 рублей с человека. 
 

14.00 Квест по территории мемориала «Путешествие в историю»
(Мемориал на Красном холме)

Индивидуальным участникам или командам предлагается в формате игры познакомиться с мемориалом на Красном холме. В путевом листе – несколько объектов, у каждого необходимо выполнить несложные задания.  Это знаменитые памятник-колонна Дмитрию Донскому, храм-памятник Сергия Радонежского, излюбленное место для фотографирования – панно «Куликовская битва». Ответы на вопросы квеста можно найти у всех объектов мемориала.

Стоимость: 100 рублей с человека. 
Возрастные рекомендации: 12+.
 
 

17.00 Забавная экскурсия для всей семьи «Мифические жители русской деревни»
(Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом)

Сказки, былички, народные песни – ценный источник представлений жителей средневековой деревни об окружающем мире, мире завораживающем, пугающем, манящем… Музей приглашает отправиться на необычную экскурсию по деревне Моховое. Сегодня это уже музейная деревня, но в ее современный ландшафт идеально вписались руины домом и погреба бывших обитателей, помещичьи пруды, «мастерская кузнеца», старые яблоневые сады.

Все эти приметы ушедшей в прошлое жизни тульской глубинки встретятся экскурсантам во время прогулки. Здесь можно послушать преданья старины глубокой и узнать: как подружиться с домовым, что под силу опытной ведьме, кто приходит в гости к кузнецу по ночам и многое другое. 

Стоимость: 250 рублей, студенты, пенсионеры, дети старше 16 лет – 200 рублей, дети с 7 лет – 150 рублей, дети до 7 лет – бесплатно (в сопровождении взрослого с оплаченным билетом). 
Возрастные рекомендации: 3+.
 
 
15 ноября
 
11.00 Мастер-класс на Конном дворе по заплетанию гривы
(Конный двор Музейно-мемориального комплекса героям Куликовской битвы в селе Монастырщино)
 
Лошадь в степи –  запоминающаяся картина.  Часто мы представляем коня несущимся по бескрайним просторам, с развивающейся на ветру гривой. Кондиционер, расческа, резинка, атласные ленты легко превратят свободолюбивого исполина степи в музейного сотрудника, с которым и на празднике пообщаться в радость, и прокатиться на поле сражения. 
 
Аккуратная прическа и аксессуары подчеркивают природную грацию обитателей Конного двора, какого бы происхождения он ни был. На мастер-классе сотрудники музейной конюшни научат  ухаживать за конской гривой и основным приемам создания причесок. Дети потренируются плести косы пони, взрослые - лошадкам.
 
 
Возрастные рекомендации: дети 5+ в сопровождении родителей, дети 12+ самостоятельно, взрослые.
 
Стоимость участия: 100 рублей с человека.
 
13.00 Интерактивная программа «Богатырские игры»
(Музейно-мемориальный комплекс героям Куликовской битвы в селе Монастырщино)
 

 
Приглашаем взрослых и детей на тренировку для настоящих богатырей. Посетителей ждет стрельба из лука в тире, бой на мягких мечах. Можно примерить доспехи средневековых воинов и сфотографироваться в них.
 
Возрастные рекомендации: 12+.
Стоимость участия: 300 рублей с человека. 
 
13.00 Интерактивная программа «Богатырские игры»
(Музейно-мемориальный комплекс героям Куликовской битвы в селе Монастырщино)
 
Посетителей ждет стрельба из лука в тире, бой на мягких мечах. Можно примерить доспехи средневековых воинов и сфотографироваться в них.
 
Возрастные рекомендации: 12+.
Стоимость участия: 300 рублей с человека. 
 
14.00 Тематическая экскурсия «Как жили наши предки»
(Музей купеческого быта в Епифани)
 
Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом
 
 
Возрастные рекомендации: 6+.
Стоимость билета: 100 рублей. 
 
 
14.15 Игровая тематическая экскурсия «Осенины» 
(Музей купеческого быта в Епифани)
 
На встрече в музее пойдет разговор о народных приметах осени и традициях Куликова поля. Найдется время и для таких игр, как «Олень», «Калечина-Малечина», «Петушиные бои» и «Катание на каравае».
 
Возрастные рекомендации: 6+.
Стоимость участия: 100 рублей с человека. 
 
 
Предварительная запись по телефону: +7 (48735) 3-15-46 или e-mail: mon@kulpole.ru .
Где и когда?
Куликово поле, музейный комплекс
деревня Моховое, Куркинский район
14 ноября 2020, суббота
10:00
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15 ноября 2020, воскресенье
10:00
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7 января, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1800-2800 ₽
Lirika
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14 ноября, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
Вражда
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6 января, среда 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1500-2600 ₽
Иван Охлобыстин
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21 февраля, воскресенье 17:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Гран-Куражъ
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4 декабря, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 700-800 ₽
HammAli & Navai
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12 марта, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1800-2500 ₽
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