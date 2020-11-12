PARTY 90
13 и 14 ноября в Concert Hall пройдет самая жаркая дискотека 90-х. Гарантировано: нереальная атмосфера ностальгии, конкурсы, призы, хорошее настроение и самая лучшая музыка!
Где и когда?
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
13 ноября 2020, пятница
18:00
14 ноября 2020, суббота
18:00
6 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 2000-2800 ₽
1 января, понедельник 00:00
13 ноября, пятница 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
14 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1100 ₽
27 ноября, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
4 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 700-800 ₽