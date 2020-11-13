Психологический клуб: тренинг «Поддержка»

15 ноября в «Типографии» пройдет встреча Психологического клуба.

Когда потребность не признаётся и обесценивается, срабатывает «эффект пиявки». Человек несознательно как бы «присасывается» к тому, кто по его мнению этими качествами обладает в достаточном количестве: к мужу, другу, родственнику, коллеге.

Все бы ничего и даже логично – мы друг другу нужны и в поддержке нуждаемся, это нормально. Удовлетворения не происходит, если «человека-поддержку» заведомо не предупредили, и он не дал добровольное согласие на поддержку сторонней конструкции. Может, он свою-то не очень подпирает, или его кто-то уже тоже поддерживает. Домино. Один упал и все за ним.

Такая коммуникация не плохая, так работают защитные механизмы психики. Не надо себя ругать, если что-то похожее вы нашли в себе. Это классная возможность признать в себе свою важность самостоятельности, чтобы научиться эту поддержку находить внутри. Этим и займёмся на встрече Психологического клуба в это воскресенье.