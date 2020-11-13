Психологический клуб: тренинг «Поддержка»
15 ноября в «Типографии» пройдет встреча Психологического клуба.
Когда потребность не признаётся и обесценивается, срабатывает «эффект пиявки». Человек несознательно как бы «присасывается» к тому, кто по его мнению этими качествами обладает в достаточном количестве: к мужу, другу, родственнику, коллеге.
Все бы ничего и даже логично – мы друг другу нужны и в поддержке нуждаемся, это нормально. Удовлетворения не происходит, если «человека-поддержку» заведомо не предупредили, и он не дал добровольное согласие на поддержку сторонней конструкции. Может, он свою-то не очень подпирает, или его кто-то уже тоже поддерживает. Домино. Один упал и все за ним.
Такая коммуникация не плохая, так работают защитные механизмы психики. Не надо себя ругать, если что-то похожее вы нашли в себе. Это классная возможность признать в себе свою важность самостоятельности, чтобы научиться эту поддержку находить внутри. Этим и займёмся на встрече Психологического клуба в это воскресенье.
Спикер: Алиса Селезнёва – психолог в области осознанности и творческого развития личности.
Стоимость: 300 руб. Вход по регистрации.
Стоимость: 300 руб. Вход по регистрации.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
15 ноября 2020, воскресенье
14:00
19 декабря, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-1500 ₽
27 ноября, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
21 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 400 ₽
19 ноября, четверг 19:00
₽ Билеты: 2000-3500 ₽
12 марта, пятница 20:00
₽ Билеты: 1800-2500 ₽
28 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽