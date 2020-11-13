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Психологический клуб: тренинг «Поддержка»

Психологический клуб: тренинг «Поддержка»

15 ноября в «Типографии» пройдет встреча Психологического клуба.

Когда потребность не признаётся и обесценивается, срабатывает «эффект пиявки». Человек несознательно как бы «присасывается» к тому, кто по его мнению этими качествами обладает в достаточном количестве: к мужу, другу, родственнику, коллеге.
 
Все бы ничего и даже логично – мы друг другу нужны и в поддержке нуждаемся, это нормально. Удовлетворения не происходит, если «человека-поддержку» заведомо не предупредили, и он не дал добровольное согласие на поддержку сторонней конструкции. Может, он свою-то не очень подпирает, или его кто-то уже тоже поддерживает. Домино. Один упал и все за ним.
 
Такая коммуникация не плохая, так работают защитные механизмы психики. Не надо себя ругать, если что-то похожее вы нашли в себе. Это классная возможность признать в себе свою важность самостоятельности, чтобы научиться эту поддержку находить внутри. Этим и займёмся на встрече Психологического клуба в это воскресенье.
 
Спикер: Алиса Селезнёва – психолог в области осознанности и творческого развития личности.

Стоимость: 300 руб. Вход по регистрации.
Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
15 ноября 2020, воскресенье
14:00
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Эстрадно-цирковое шоу «Фейерверк мастеров»
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19 декабря, суббота 17:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 500-1500 ₽
Mgzavrebi
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27 ноября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Раскаленный город
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21 ноября, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 400 ₽
Папа
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19 ноября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-3500 ₽
HammAli & Navai
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12 марта, пятница 20:00
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 ₽  Билеты: 1800-2500 ₽
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28 ноября, суббота 19:00
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 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
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