Академия монстров

Страна: Великобритания, Мексика, Канада, 2020

Премьера: в РФ 12.11.2020

Режиссер: Леопольдо Агилар

Актеры: Джейми Белл, Руби Роуз

Жанр: детский, мультфильм, приключения, семейный

Продолжительноcть: 80 мин

Сбор в мире: $114 607,00

Школьнику Дэнни живется несладко: он не может подружиться с одноклассниками и не находит общего языка с преподавателями. И всему виной — его гениальность. Но однажды он попадает в школу для одаренных детей, где случайно открывает портал в мир монстров.