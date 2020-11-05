Академия монстров
Страна:
Великобритания, Мексика, Канада, 2020
Премьера:
в РФ 12.11.2020
Режиссер:
Леопольдо Агилар
Актеры:
Джейми Белл, Руби Роуз
Жанр:
детский, мультфильм, приключения, семейный
Продолжительноcть:
80 мин
Сбор в мире:
$114 607,00
Школьнику Дэнни живется несладко: он не может подружиться с одноклассниками и не находит общего языка с преподавателями. И всему виной — его гениальность. Но однажды он попадает в школу для одаренных детей, где случайно открывает портал в мир монстров.
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