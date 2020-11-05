афиша
афиша
Регистрация
Академия монстров

Академия монстров

Страна:
Великобритания, Мексика, Канада, 2020
 
Премьера:
в РФ 12.11.2020
 
Режиссер:
Леопольдо Агилар
  
Актеры:
Джейми Белл, Руби Роуз
  
Жанр:
детский, мультфильм, приключения, семейный
  
Продолжительноcть:
80 мин
  
Сбор в мире:
$114 607,00
 

Школьнику Дэнни живется несладко: он не может подружиться с одноклассниками и не находит общего языка с преподавателями. И всему виной — его гениальность. Но однажды он попадает в школу для одаренных детей, где случайно открывает портал в мир монстров.

Купить билет
0
Касса
Элизиум
Купить билет
14 ноября, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1100 ₽
Биртман
Купить билет
27 ноября, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Гран-Куражъ
Купить билет
4 декабря, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 700-800 ₽
Раскаленный город
Купить билет
21 ноября, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 400 ₽
DARK SECRET LOVE
Купить билет
13 ноября, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 500 ₽
Lirika
Купить билет
14 ноября, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.