Выходные в Туле: 13-15 июля

На выходных кроме финала чемпионата мира по футболу вас ждет много интересных событий. На большинство из них можно попасть совершенно бесплатно.

Концерты

Когда: 14 июля, суббота, 19:00

Где: «Золотой город», туристический центр

село Петропавловское, улица Степная, 19

Цена: 1000 р.

На фестивальной площадке «Среднерусская возвышенность», которая продолжает работать на территории туристического комплекса «Золотой город», выступит британская рок-певица Бонни Тайлер. Исполнительница в 2013 году представила Великобританию на конкурсе «Евровидение» с песней Believe in Me. Этот концерт стоит посетить хотя бы потому, что это единственное выступление певицы в России в этом сезоне.

Вечеринки

Когда: 13 июля, пятница 21:00

Где: «Мёд», культурно-развлекательный комплекс, Тула, ул. Чапаева, 51

Цена: от 150 р., девушкам вход свободный до 23:00

Пятничная вечеринка в клубе «Мёд» – это традиционный отдых в атмосфере клуба. В программе: популярная музыка и хиты всех времен от наших резидентов, а также шоу-программа, конкурсы и розыгрыши. Вкусные блюда и разнообразные коктейли на любой вкус.

Когда: 14 июля, суббота, 23:00

Где: Rob Roy Bar, Тула, пр. Ленина, 85, корп. 5 («Ликёрка Лофт»)

Цена: 300 р., обладателям Rob Roy Card — вход свободный.

В субботу ценители электронной музыки и ломаных ритмов смогут послушать и потанцевать под качественный сет из умной танцевальной музыки. На сцене Rob Roy Вar сыграет главная хаус-группа в России «ЛАУД» при поддержке резидентов клуба Антона Колюпанова, Rude Boy, Евгения Борзова. Песни «ЛАУД» постоянно звучат на Megapolis FM, на счету два полноценных альбома, множество EP на актуальных лейблах и совместные работы с Thomas Mraz, Антоха М. С. , Cream Soda, SP4K и другими.

Когда: 15 июля, воскресенье, 20:00 (и каждое воскресенье)

Где: «Типография», Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а

Вход свободный

В воскресенье в «Типографии» Алексей Медведев сыграет блюз на виниловых пластинках. Для всех преданных, брошенных и обиженных прозвучит волшебство тягучей музыки под названием блюз.

Закрытие фестиваля искусств в Поленово

Когда: 14 июля, суббота, 13:00

Где: Музей-заповедник В.Д. Поленова

Цена: 100 р.

Показ итальянского фильма станет заключительным мероприятием на фестивале искусств в «Поленово». «Обжираловка» — комедия режиссера Миммо Калопрести о национальной особенности итальянского кинематографа. По сюжету итальянские кинематографисты решают снять фильм о своей родной земле и ищут для своего фильма режиссера и исполнителя главной роли. Их выбор падает на француза Жерара Депардье. Когда, казалось бы, всё готово к съемкам, в дело вмешивается традиционная итальянская непредсказуемость и еда!

Завершит фестиваль концерт грузинской рок-группы Nash Albert Band. Вход на концерт свободный.

События

Когда: 14 июля, суббота, 12:00

Где: «Тульский левша», этнодвор, Тула, ул. 9 Мая, 1-г

Вход свободный

В субботу состоится открытие ремесленного двора «Добродей». Гостей встретят доброжелательные мастера и мастерицы, а также главный блогер ремесленного двора — гусь Добрыня. На территории праздника будут работать творческие мастер-классы, игровая зона: народные игры — «Добрый хоровод» и увлекательная квест-игра по ремесленному двору. Также гости увидят презентацию монеты-добродейки, дефиле «Кружевокружение» и смогут стать участниками исторического момента — открытия первой экспозиции «Музея забытых ремесел».

Когда: 14 июля, суббота, 10:00

Где: Стадион МЧС, Тула, ул. Сызранская, 1

Вход свободный

В субботу состоится сразу несколько больших выставок кинологических центров – «АВЕРС» и «А'ЭЛИТА»: Всероссийская и Региональная выставка собак всех пород и 13 монопородных выставок. На Всероссийской выставке будут представлены собаки – чемпионы трёх кинологических федераций, победители международных выставок и лучшие представители пород со Всероссийских выставок.

Когда: 15 июля, воскресенье, 17:00

Где: Тула, площадь Ленина

Цена: Вход свободный, пакет краски — 150 р.

Марафон красочных фестивалей, который стартовал в День молодежи, завершает своё шествие на площади Ленина в Туле. В программе летние хиты, массовые залпы, конкурсы от ведущего, слэмы, горячие танцы, выступление тульских исполнителей: DJ George Elder, ORIGAMI X DAVID WHITE, Антон Сольтеров, D. Piaf, BlackWolf и специальные гости из Москвы. Подробности здесь.

Когда: 14-15 июля, суббота-воскресенье, 12:00 (начало соревнований в 13.00)

Где: Тула, кремль

Вход свободный по предварительной регистрации.

На выходных в Тульском кремле состоятся два чемпионата по PUBG и Fortnite. Участники всех возрастов сразятся в турнирах PUBG — Solo TPP и Fortnite DUO. Призеры, завоевавшие I и II места, получат ценные призы.

Спорт

Когда: 14 июля, суббота, 14:00

Где: Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова , Тула

Вход свободный

В субботу на эстраде парка пройдет крупнейший в России турнир по буги-вуги под открытым небом «САМОЛЁТ». Это необычное соревнование, в котором пары для каждого нового танца будут совпадать случайным образом, а на танцполе будет царить импровизация. На сцене выступят более 150 танцоров из разных уголков страны. а по окончании турнира столичный музыкант Алексей ЛЕКС Блохин вживую сыграет знаменитые хиты рок-н-ролла и буги-вуги.

Когда: 15 июля, воскресенье, 18:30

Где: Академия Александра Островского, Тула, ул. Луначарского, 63-в

Вход свободный.

В воскресенье откроется международный теннисный турнир O1 Properties Tula Open 2018 серии ITF. В состязаниях примут участие спортсмены до 17 лет. На соревнованиях выступят пять теннисистов города Тулы, а также гости из Канады, Израиля, Саудовской Аравии, Азербайджана, Украины, и конечно же, будет много представителей России. Количество участников основных сеток одиночного разряда — 32 как у юношей, так и у девушек. Парный турнир будет проводиться по сеткам из 16 пар в каждом разряде.

Когда: 15 июля, воскресенье, 13:00

Где: «Макларен», конный клуб, конюшня, Тула, Ленинский р-н, д. Большая Еловая, 113

В воскресенье состоится Кубок Тульской области в дисциплине конкур. В Кубке примут участие две категории спортсменов: взрослые и любители. В программе маршруты для начинающих с высотой препятствий 30 и 60 см, для более опытных 80, 100 и 110 см, а также в конце мероприятия маршрут кавалетти на рыси.

Выставки/экскурсии

Когда: 13-15 июля, пятница-воскресенье, 10:00

Где: Музей оружия, здание в кремле, Тула, кремль

Цена: посетители до 16 лет — бесплатно, взрослые – 300 р., пенсионеры/студенты — 200 р.

На этой неделе в Музее оружия открылась самая ожидаемая выставка сезона – «Королевские игры». В экспозицию вошло 250 шедевров западноевропейского оружейного искусства XVI – XVII веков из фондов Государственного исторического музея (г. Москва), в том числе личное вооружение коронованных особ. Также вы сможете увидеть раритетный экспонат выставки — колесцовый карабин личной гвардии князя-архиепископа Зальцбурга Вольфа Дитриха фон Райтенау.

Когда: 14 июля, суббота, 09:15

Где: «Тульские самовары», музей, Тула, ул. Менделеевская, 8

Цена: 1100 рублей (льготный — 1050 рублей).

В субботу вы можете выбраться за город, чтобы исследовать живописные просторы Тульской области вместе с музейным объединением. Экскурсионный тур в Заокский район точно не заставит вас скучать — организаторы готовят насыщенную экскурсионную программу с посещением музеев и усадеб. Рекомендуется взять с собой дождевик/зонт или головной убор (в зависимости от погодных условий), а также питьевую воду. В стоимость входит: транспортное обслуживание комфортабельным автобусом, экскурсионная программа в музеях, сопровождение группы.

Лекции:

Когда: 14 июля, суббота, 13:30

Где: Музей П. Н. Крылова , Тула, ул. Кутузова, 10

Цена: взрослые — 300 р., дети — 150 р.

В субботу в музее П. Н. Крылова состоится мастер-класс взрослых и детей по живописи. Тема посвящена морским пейзажам в жанре марина. Под руководством музейного художника-педагога участники легко создадут свой шедевр на морскую тему.

А что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

В субботу тулякам представится возможность самыми первыми увидеть премьеру новой части о приключениях мальчика Себастьяна и его верного друга, собаки Белль. Гостей кинотеатра ждёт не только премьера фильма, но и развлекательная программа, игры и конкурсы для детей. Начало праздника в 12.00, кинопоказ в 13.00.

Цена: от 230 р.

В кинотеатрах начался показ семейного мультфильма «Монстры на каникулах 3: Море зовет». На этот раз Дракула вместе со своими друзьями отправляется в круиз на шикарном лайнере. Развлечения там на любой вкус: от монстробаскетбола и экзотических экскурсий до лунных ванн. Неожиданно Дракула влюбляется в капитана корабля — загадочную и прекрасную Эрику, и его дочка Мэвис понимает, что поездка может превратиться в кошмар, ведь Эрика хранит ужасный секрет, который ставит под угрозу существование всех монстров!

Цена: от 120 р.

В кино начался американский боевик с Дуэйн Джонсоном в главной роли под названием «Небоскреб». Бывший фэбээровец пытается спасти свою семью из здания, полного огня. Когда нельзя доверять никому, а жизнь семьи в опасности, каждая секунда на счету. Это захватывающее и одновременно развлекательное кино с головокружительными трюками и незамысловатым юмором.

Цена: 120 р.

Еще одна новинка этой недели — российский хоррор «Русалка. Озеро мертвых» от знаменитого режиссера Святослава Подгаевского. Сюжет фильма основан на древнеславянских мифах об утопленницах, который разворачивается в современной жизни. Роман и Марина — молодая влюблённая пара, собирающаяся пожениться. Но однажды на берегу лесного озера парень встречает таинственную незнакомку, одарившую его поцелуем. Внезапная встреча и неземная красота этой девушки никак не выходит у него из головы, попросту сводя с ума, навлекая различные неприятности, болезни и буквально высасывая из юноши жизненные силы. Марина старается помочь возлюбленному, которому изо дня в день становится только хуже. В фильме снимаются молодые актеры, среди них Никита Ленеев, исполнивший роль безбашенного барабанщика первой панк-группы СССР в картине «Лето».

Цена: от 120 р.

Прекрасного вам отдыха! Напоминаем также, что остальные события доступны на Myslo/Afisha, а купить билеты можно в Myslo-кассе.