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Праздник в честь открытия ремесленного двора «Добродей»

Праздник в честь открытия ремесленного двора «Добродей»

14 июля в Туле на площадке Объединения центров развития искусства, народной культуры и туризма состоится открытие ремесленного двора «Добродей». Гостей встретят доброжелательные Мастера и Мастерицы, а также главный блогер ремесленного двора – гусь Добрыня.

Туляков ждут:

  • творческие мастер-классы
  • презентация монеты-добродейки
  • открытие первой экспозиции «Музея забытых ремесел», посвященной белевскому кружеву
  • дефиле «Кружевокружение»
  • народные игры – «Добрый хоровод»
  • увлекательная квест-игра по ремесленному двору.

Участники мероприятия смогут соткать полотно на стане ХIХ века, поработать за гончарным кругом, вылепить и расписать филимоновскую игрушку, посетить интерактивный выставочный комплекс «Тульский резной наличник», сделать игрушку «Бычок-смоляной бочок», игрушку-«фурчалку» или выковать гвоздь и подкову, а также увидеть яркое мастер-шоу «Белое каление» на реконструированном горне ХIХ века.

Кроме того, все участники праздника будут награждены почетным званием «Добродей».

В программу открытия включена также «Субботея» с творческими мастер-классами, народными забавами и представлениями, которая станет одной из добрых традиций ремесленного двора.

Вход на территорию ремесленного двора «Добродей» свободный.

Где и когда?
Тульский левша, этнодвор
Тула, ул. 9 Мая, д.1 Г
14 июля 2018, суббота
12:00
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