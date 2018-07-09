Праздник в честь открытия ремесленного двора «Добродей»

14 июля в Туле на площадке Объединения центров развития искусства, народной культуры и туризма состоится открытие ремесленного двора «Добродей». Гостей встретят доброжелательные Мастера и Мастерицы, а также главный блогер ремесленного двора – гусь Добрыня.



Туляков ждут:

творческие мастер-классы

презентация монеты-добродейки

открытие первой экспозиции «Музея забытых ремесел», посвященной белевскому кружеву

дефиле «Кружевокружение»

народные игры – «Добрый хоровод»

увлекательная квест-игра по ремесленному двору.

Участники мероприятия смогут соткать полотно на стане ХIХ века, поработать за гончарным кругом, вылепить и расписать филимоновскую игрушку, посетить интерактивный выставочный комплекс «Тульский резной наличник», сделать игрушку «Бычок-смоляной бочок», игрушку-«фурчалку» или выковать гвоздь и подкову, а также увидеть яркое мастер-шоу «Белое каление» на реконструированном горне ХIХ века.



Кроме того, все участники праздника будут награждены почетным званием «Добродей».



В программу открытия включена также «Субботея» с творческими мастер-классами, народными забавами и представлениями, которая станет одной из добрых традиций ремесленного двора.



Вход на территорию ремесленного двора «Добродей» свободный.