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ЛАУД

ЛАУД

На сцене Rob Roy bar сыграет главная хаус-группа в России «ЛАУД» при поддержке резидентов клуба Антона Колюпанова, Rude Boy, Евгения Борзова.

Уфимское трио, в равной степени увлеченное хип-хопом, хаусом и ломаными ритмами. Они выступают за умную танцевальную музыку, но «умная» в их случае вовсе не означает «скучная».Легкий и стильный танцевальный хаус под который монотонный урбан станет ярче. Песни «ЛАУД» постоянно звучат на Megapolis FM, на счету два полноценных альбома, множество EP на актуальных лейблах и совместные работы с Thomas Mraz, Антоха М. С., Cream Soda, SP4K и другими.

Стоимость: 300 р., обладателям Rob Roy Card — вход свободный.

 

Где и когда?
Rob Roy Bar
Тула, проспект Ленина 85, корпус 5 (Ликёрка Лофт)
14 июля 2018, суббота
23:00
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