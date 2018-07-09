На сцене Rob Roy bar сыграет главная хаус-группа в России «ЛАУД» при поддержке резидентов клуба Антона Колюпанова, Rude Boy, Евгения Борзова.

Уфимское трио, в равной степени увлеченное хип-хопом, хаусом и ломаными ритмами. Они выступают за умную танцевальную музыку, но «умная» в их случае вовсе не означает «скучная».Легкий и стильный танцевальный хаус под который монотонный урбан станет ярче. Песни «ЛАУД» постоянно звучат на Megapolis FM, на счету два полноценных альбома, множество EP на актуальных лейблах и совместные работы с Thomas Mraz, Антоха М. С. , Cream Soda, SP4K и другими.

Стоимость: 300 р., обладателям Rob Roy Card — вход свободный.