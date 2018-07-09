ЛАУД
На сцене Rob Roy bar сыграет главная хаус-группа в России «ЛАУД» при поддержке резидентов клуба Антона Колюпанова, Rude Boy, Евгения Борзова.
Уфимское трио, в равной степени увлеченное хип-хопом, хаусом и ломаными ритмами. Они выступают за умную танцевальную музыку, но «умная» в их случае вовсе не означает «скучная».Легкий и стильный танцевальный хаус под который монотонный урбан станет ярче. Песни «ЛАУД» постоянно звучат на Megapolis FM, на счету два полноценных альбома, множество EP на актуальных лейблах и совместные работы с Thomas Mraz,
Стоимость: 300 р., обладателям Rob Roy Card — вход свободный.
Где и когда?
Тула, проспект Ленина 85, корпус 5 (Ликёрка Лофт)
14 июля 2018, суббота
23:00