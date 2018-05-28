«Среднерусская возвышенность»: Bonnie Tyler

Бо?нни Та?йлер (англ. Bonnie Tyler, настоящее имя Ге?йнор Хо?пкинс (англ. Gaynor Hopkins; 8 июня 1951, Скюэн, Уэльс, Великобритания) — британская рок-певица, самая коммерчески успешная запись которой — Total Eclipse of the Heart (1983) — на протяжении четырёх недель возглавляла национальный хит-парад США — Billboard Hot 100.

Представительница Великобритании на конкурсе песни «Евровидение 2013», с песней «Believe in Me»