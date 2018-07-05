Монстры на каникулах 3: Море зовет
Страна:
США, 2018
Премьера:
в РФ 12.07.2018
Режиссер:
Генндий Тартаковский
Актеры:
Адам Сэндлер, Энди Сэмберг, Стив Бушеми, Кевин Джеймс, Кэтрин Хан, Селена Гомес, Фрэн Дрешер, Мэл Брукс, Дэвид Спейд, Крис Парнелл
Жанр:
мультфильм, семейный
Продолжительноcть:
97 мин
Бюджет:
$65 000 000,00
На этот раз Дракула вместе со своими друзьями отправляется в круиз на шикарном лайнере. Развлечения там на любой вкус: от монстробаскетбола и экзотических экскурсий, до лунных ванн. Неожиданно Дракула влюбляется в капитана корабля – загадочную и прекрасную Эрику, и его дочка Мэвис понимает, что поездка может превратиться в кошмар: ведь Эрика хранит ужасный секрет, который ставит под угрозу существование всех монстров!
Сегодня
|10:00
|Азимут (Богородицк)
|11:50
|Азимут (Богородицк)
|16:00
|Азимут (Богородицк)
|20:10
|Азимут (Богородицк)
Завтра
|10:00
|Азимут (Богородицк)
|11:50
|Азимут (Богородицк)
|16:00
|Азимут (Богородицк)
|20:10
|Азимут (Богородицк)
12 июля, четверг
|09:00 3D
|Октябрь
|10:00
|Азимут (Богородицк)
|10:20
|Киносити
|11:00
|Октябрь
|11:10 3D
|Киносити
|11:50
|Азимут (Богородицк)
|12:25
|Киносити
|13:00 3D
|Октябрь
|13:15 3D
|Киносити
|14:30
|Киносити
|15:00 3D
|Октябрь
|15:20 3D
|Киносити
|16:00
|Азимут (Богородицк)
|16:00
|Октябрь
|16:35
|Киносити
|18:00
|Октябрь
|18:30
|Киносити
|20:10
|Азимут (Богородицк)
|20:25
|Киносити
|22:20
|Киносити
13 июля, пятница
|09:00 3D
|Октябрь
|10:00
|Азимут (Богородицк)
|10:20
|Киносити
|11:00
|Октябрь
|11:10 3D
|Киносити
|11:50
|Азимут (Богородицк)
|12:25
|Киносити
|13:00 3D
|Октябрь
|13:15 3D
|Киносити
|14:30
|Киносити
|15:00 3D
|Октябрь
|15:20 3D
|Киносити
|16:00
|Азимут (Богородицк)
|16:00
|Октябрь
|16:35
|Киносити
|18:00
|Октябрь
|18:30
|Киносити
|20:10
|Азимут (Богородицк)
|20:25
|Киносити
|22:20
|Киносити
|00:15
|Киносити
14 июля, суббота
|09:00 3D
|Октябрь
|10:00
|Азимут (Богородицк)
|10:20
|Киносити
|11:00
|Октябрь
|11:10 3D
|Киносити
|11:50
|Азимут (Богородицк)
|12:25
|Киносити
|13:00 3D
|Октябрь
|13:15 3D
|Киносити
|14:30
|Киносити
|15:00 3D
|Октябрь
|15:20 3D
|Киносити
|16:00
|Азимут (Богородицк)
|16:00
|Октябрь
|16:35
|Киносити
|18:00
|Октябрь
|18:30
|Киносити
|20:10
|Азимут (Богородицк)
|20:25
|Киносити
|22:20
|Киносити
|00:15
|Киносити
15 июля, воскресенье
|09:00 3D
|Октябрь
|10:00
|Азимут (Богородицк)
|10:20
|Киносити
|11:00
|Октябрь
|11:10 3D
|Киносити
|11:50
|Азимут (Богородицк)
|12:25
|Киносити
|13:00 3D
|Октябрь
|13:15 3D
|Киносити
|14:30
|Киносити
|15:00 3D
|Октябрь
|15:20 3D
|Киносити
|16:00
|Азимут (Богородицк)
|16:00
|Октябрь
|16:35
|Киносити
|18:00
|Октябрь
|18:30
|Киносити
|20:10
|Азимут (Богородицк)
|20:25
|Киносити
|22:20
|Киносити
|00:15
|Киносити
16 июля, понедельник
|09:00 3D
|Октябрь
|10:20
|Киносити
|11:00
|Октябрь
|11:10 3D
|Киносити
|12:25
|Киносити
|13:00 3D
|Октябрь
|13:15 3D
|Киносити
|14:30
|Киносити
|15:00 3D
|Октябрь
|15:20 3D
|Киносити
|16:00
|Октябрь
|16:35
|Киносити
|18:00
|Октябрь
|18:30
|Киносити
|20:25
|Киносити
|22:20
|Киносити
|00:15
|Киносити
17 июля, вторник
|09:00 3D
|Октябрь
|10:20
|Киносити
|11:00
|Октябрь
|11:10 3D
|Киносити
|12:25
|Киносити
|13:00 3D
|Октябрь
|13:15 3D
|Киносити
|14:30
|Киносити
|15:00 3D
|Октябрь
|15:20 3D
|Киносити
|16:00
|Октябрь
|16:35
|Киносити
|18:00
|Октябрь
|18:30
|Киносити
|20:25
|Киносити
|22:20
|Киносити
|00:15
|Киносити
18 июля, среда
|09:00 3D
|Октябрь
|10:00
|Азимут (Богородицк)
|11:00
|Октябрь
|11:50
|Азимут (Богородицк)
|13:00 3D
|Октябрь
|15:00 3D
|Октябрь
|16:00
|Октябрь
|16:00
|Азимут (Богородицк)
|18:00
|Октябрь
|20:10
|Азимут (Богородицк)
|00:15
|Киносити
Сегодня
|Азимут (Богородицк)
|
10:00
11:50
16:00
20:10
Завтра
|Азимут (Богородицк)
|
10:00
11:50
16:00
20:10
12 июля, четверг
|Азимут (Богородицк)
|
10:00
11:50
16:00
20:10
|Киносити
|
10:20
3D 11:10
12:25
3D 13:15
14:30
3D 15:20
16:35
18:30
20:25
22:20
|Октябрь
|
3D 09:00
11:00
3D 13:00
3D 15:00
16:00
18:00
13 июля, пятница
|Азимут (Богородицк)
|
10:00
11:50
16:00
20:10
|Киносити
|
10:20
3D 11:10
12:25
3D 13:15
14:30
3D 15:20
16:35
18:30
20:25
22:20
00:15
|Октябрь
|
3D 09:00
11:00
3D 13:00
3D 15:00
16:00
18:00
14 июля, суббота
|Азимут (Богородицк)
|
10:00
11:50
16:00
20:10
|Киносити
|
10:20
3D 11:10
12:25
3D 13:15
14:30
3D 15:20
16:35
18:30
20:25
22:20
00:15
|Октябрь
|
3D 09:00
11:00
3D 13:00
3D 15:00
16:00
18:00
15 июля, воскресенье
|Азимут (Богородицк)
|
10:00
11:50
16:00
20:10
|Киносити
|
10:20
3D 11:10
12:25
3D 13:15
14:30
3D 15:20
16:35
18:30
20:25
22:20
00:15
|Октябрь
|
3D 09:00
11:00
3D 13:00
3D 15:00
16:00
18:00
16 июля, понедельник
|Киносити
|
10:20
3D 11:10
12:25
3D 13:15
14:30
3D 15:20
16:35
18:30
20:25
22:20
00:15
|Октябрь
|
3D 09:00
11:00
3D 13:00
3D 15:00
16:00
18:00
17 июля, вторник
|Киносити
|
10:20
3D 11:10
12:25
3D 13:15
14:30
3D 15:20
16:35
18:30
20:25
22:20
00:15
|Октябрь
|
3D 09:00
11:00
3D 13:00
3D 15:00
16:00
18:00
18 июля, среда
|Азимут (Богородицк)
|
10:00
11:50
16:00
20:10
|Киносити
|
00:15
|Октябрь
|
3D 09:00
11:00
3D 13:00
3D 15:00
16:00
18:00