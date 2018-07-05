Монстры на каникулах 3: Море зовет

Страна: США, 2018

Премьера: в РФ 12.07.2018

Режиссер: Генндий Тартаковский

Актеры: Адам Сэндлер, Энди Сэмберг, Стив Бушеми, Кевин Джеймс, Кэтрин Хан, Селена Гомес, Фрэн Дрешер, Мэл Брукс, Дэвид Спейд, Крис Парнелл

Жанр: мультфильм, семейный

Продолжительноcть: 97 мин

Бюджет: $65 000 000,00

На этот раз Дракула вместе со своими друзьями отправляется в круиз на шикарном лайнере. Развлечения там на любой вкус: от монстробаскетбола и экзотических экскурсий, до лунных ванн. Неожиданно Дракула влюбляется в капитана корабля – загадочную и прекрасную Эрику, и его дочка Мэвис понимает, что поездка может превратиться в кошмар: ведь Эрика хранит ужасный секрет, который ставит под угрозу существование всех монстров!