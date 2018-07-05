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Монстры на каникулах 3: Море зовет

Монстры на каникулах 3: Море зовет

Страна:
США, 2018
 
Премьера:
в РФ 12.07.2018
 
Режиссер:
Генндий Тартаковский
  
Актеры:
Адам Сэндлер, Энди Сэмберг, Стив Бушеми, Кевин Джеймс, Кэтрин Хан, Селена Гомес, Фрэн Дрешер, Мэл Брукс, Дэвид Спейд, Крис Парнелл
  
Жанр:
мультфильм, семейный
  
Продолжительноcть:
97 мин
  
Бюджет:
$65 000 000,00
  

На этот раз Дракула вместе со своими друзьями отправляется в круиз на шикарном лайнере. Развлечения там на любой вкус: от монстробаскетбола и экзотических экскурсий, до лунных ванн. Неожиданно Дракула влюбляется в капитана корабля – загадочную и прекрасную Эрику, и его дочка Мэвис понимает, что поездка может превратиться в кошмар: ведь Эрика хранит ужасный секрет, который ставит под угрозу существование всех монстров!

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