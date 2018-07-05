Каждую пятницу я в … клубе МёД

Дорогие друзья объявляем о старте жгучих пятниц. А это значит — вы сможете насладится самой популярной музыкой и хитами всех времен от наших резидентов, а так же шоу-программой, конкурсами и розыгрышами. Вы сможете себя почувствовать в уютной домашней атмосфере, насладиться коктейлями и отведать нашу кухню. Мы постараемся сделать все что бы следующую пятницу именно вас мы увидели снова!



За пультом — резиденты клуба.



Человек с микрофоном — Руслан Кагарманов.



Заказ столов по тел. 42−24−54

Стоимость: от 150 р., девушкам вход свободный до 23:00