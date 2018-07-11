Кинологический Центр «АВЕРС» и «А'ЭЛИТА» приглашают на две крупные выставки собак всех пород и монопородные выставки.

14 июля состоится сразу два крупных события: Всероссийская выставка собак высокого ранга ЧРКФ «Кубок М. Орловой» и Региональная выставка собак ранга КЧФ. На обеих выставках будут представлены собаки всех пород. На Всероссийской выставке будут представлены собаки чемпионы трёх кинологических федераций, победители международных выставок и лучшие представители пород в Федерации с Всероссийских выставок.



Также в этот день будут работать монопородные выставки в категориях:

австралийская овчарка ПК — Aidietiene Julija (Литва)

староанглийская овчарка (бобтейл) ПК «Памяти Наталии Ярошенко» — Paunovic Dusan (Сербия)

средний шнауцер ПК — Aiditiene Julija (Литва)

сенбернар ПК — Гачина О. (Россия)

итальянский кане корсо ПК — Гачина О. (Россия)

тибетский мастиф КЧК — Гачина О. (Россия)

вест хайленд вайт терьер ПК — Aidietiene Julija (Литва)

рассел терьер ПК — Aidietiene Julija (Литва)

бигль КЧК — Адамовская Е. (Россия)

английский кокер спаниель КЧК — Paunovic Dusan (Сербия)

американский кокер спаниель КЧК — Адамовская Е.(Москва)

русский той ПК — Крымская М. (Россия)

чихуахуа ПК — Кремнёв М. (Россия)

Выставки пройдут по адресу: Стадион МЧС г. Тула ул. Сызранская д.1

Телефоны для справок: 8−903−039−11−17, 8−910−701−35−94

Вход свободный.