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Всероссийская выставка собак

Всероссийская выставка собак

Кинологический Центр «АВЕРС» и «А'ЭЛИТА» приглашают на две крупные выставки собак всех пород и монопородные выставки.

14 июля состоится сразу два крупных события: Всероссийская выставка собак высокого ранга ЧРКФ «Кубок М. Орловой» и Региональная выставка собак ранга КЧФ. На обеих выставках будут представлены собаки всех пород. На Всероссийской выставке будут представлены собаки чемпионы трёх кинологических федераций, победители международных выставок и лучшие представители пород в Федерации с Всероссийских выставок.


Также в этот день будут работать монопородные выставки в категориях:

  • австралийская овчарка ПК — Aidietiene Julija (Литва)
  • староанглийская овчарка (бобтейл) ПК «Памяти Наталии Ярошенко» — Paunovic Dusan (Сербия)
  • средний шнауцер ПК — Aiditiene Julija (Литва)
  • сенбернар ПК — Гачина О. (Россия)
  • итальянский кане корсо ПК — Гачина О. (Россия)
  • тибетский мастиф КЧК — Гачина О. (Россия)
  • вест хайленд вайт терьер ПК — Aidietiene Julija (Литва)
  • рассел терьер ПК — Aidietiene Julija (Литва)
  • бигль КЧК — Адамовская Е. (Россия)
  • английский кокер спаниель КЧК — Paunovic Dusan (Сербия)
  • американский кокер спаниель КЧК — Адамовская Е.(Москва)
  • русский той ПК — Крымская М. (Россия)
  • чихуахуа ПК — Кремнёв М. (Россия)

Выставки пройдут по адресу: Стадион МЧС г. Тула ул. Сызранская д.1

Телефоны для справок: 8−903−039−11−17, 8−910−701−35−94

Вход свободный.

 

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Чулково
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