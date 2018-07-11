Всероссийская выставка собак
Кинологический Центр «АВЕРС» и «А'ЭЛИТА» приглашают на две крупные выставки собак всех пород и монопородные выставки.
14 июля состоится сразу два крупных события: Всероссийская выставка собак высокого ранга ЧРКФ «Кубок М. Орловой» и Региональная выставка собак ранга КЧФ. На обеих выставках будут представлены собаки всех пород. На Всероссийской выставке будут представлены собаки чемпионы трёх кинологических федераций, победители международных выставок и лучшие представители пород в Федерации с Всероссийских выставок.
Также в этот день будут работать монопородные выставки в категориях:
- австралийская овчарка ПК — Aidietiene Julija (Литва)
- староанглийская овчарка (бобтейл) ПК «Памяти Наталии Ярошенко» — Paunovic Dusan (Сербия)
- средний шнауцер ПК — Aiditiene Julija (Литва)
- сенбернар ПК — Гачина О. (Россия)
- итальянский кане корсо ПК — Гачина О. (Россия)
- тибетский мастиф КЧК — Гачина О. (Россия)
- вест хайленд вайт терьер ПК — Aidietiene Julija (Литва)
- рассел терьер ПК — Aidietiene Julija (Литва)
- бигль КЧК — Адамовская Е. (Россия)
- английский кокер спаниель КЧК — Paunovic Dusan (Сербия)
- американский кокер спаниель КЧК — Адамовская Е.(Москва)
- русский той ПК — Крымская М. (Россия)
- чихуахуа ПК — Кремнёв М. (Россия)
Выставки пройдут по адресу: Стадион МЧС г. Тула ул. Сызранская д.1
Телефоны для справок: 8−903−039−11−17, 8−910−701−35−94
Вход свободный.
Где и когда?
14 июля 2018, суббота
10:00