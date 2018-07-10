O1 Properties Tula Open 2018

Этот турнир станет первым по счёту турниром серии ITF Junior в Туле. Соревнования планируют посетить более 1 500 человек.

Всего на кортах Академии в этом году планируют выступить более 100 спортсменов. На этом турнире примут участие 5 теннисистов города Тулы, а также гости из Канады, Израиля, Саудовской Аравии, Азербайджана, Украины и конечно же будет много представителей России.

Количество участников основных сеток одиночного разряда — 32, как у юношей, так и у девушек. Парный турнир будет проводиться по сеткам из 16 пар в каждом разряде.

Все игры турнира будут проходить на четырех открытых кортах Академии Александра Островского в Туле. Официальное покрытие — Грунт.

В ожидании своих матчей игроки смогут проводить время в специально оборудованной на территории Академии Александра Островского в Туле зоне отдыха. А после матчей отдохнуть и перекусить в кафе на третьем этаже спортивного комплекса.

Торжественное открытие турнира состоится 15 июля в 18:30.

В церемонии примут участие представители Академии Александра Островского в Химках, представители администрации города Тулы, первые лица Тульской области и другие почётные гости.