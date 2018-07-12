Бонни Тайлер в интервью Myslo: «Англичане говорят, что русские – сумасшедшие. А они замечательные!»

Бонни Тайлер в России выступала уже несколько раз, и совсем скоро — 14 июля — она приедет в Тульскую область на фестиваль «Среднерусская возвышенность». Давать интервью певица не любит, особенно в последнее время. Но организаторы фестиваля очень обрадовали нас, когда сказали, что Бонни готова поговорить с нами до выступления, по телефону, из своего лондонского дома. Время назначено — среда, 11 июля, 12.00, по лондонскому времени — 10.00. И вот ровно в назначенное время в пресс-зале редакции раздался звонок.



— Бонни, доброе утро! Очень рады Вас слышать. Расскажите, пожалуйста, а с чего начинается Ваше утро? Что Вас вдохновляет? Контрастный душ, чашечка кофе, пробежка…

– Мое утро начинается с чашки чая. Мой муж делает мне чашку чая. Да, однозначно, хорошее утро начинается так.

– А что насчет спорта? Бег? Или это не про Вас?

– Нет, я не бегаю и не делаю никаких упражнений, мне хватает физической нагрузки на сцене.



— С какой программой Вы приедете на фестиваль «Среднерусская возвышенность» в Тульскую область?

– Насколько я поняла, это такой загородный фестиваль, который будет проходить не в Москве. У меня фантастическая группа, и мы подготовили замечательное шоу, которое, надеемся, увидят тысячи человек. Я спою несколько песен, которые записала сравнительно недавно, несколько лет назад, и мы обязательно исполним мои хиты из 80-х.



— В России самая популярная Ваша песня – Holding Out For A Hero.

– Да, еще Total eclipse of the heart… Пожалуй, эта песня более популярна, чем Hero.

— В чем, по-Вашему, секрет ее популярности и какую роль эта композиция сыграла в Вашей жизни?

– Думаю, дело в том, что я наслаждаюсь тем, что делаю, по сей день. Я люблю выступать вживую. Мне нравится готовить потрясающие шоу. Каждую неделю мы собираемся с моей группой. Сейчас мы записываем новый альбом, который выйдет в марте следующего года. До релиза еще невероятно долго, но уже сейчас это что-то потрясающее. Туда будет включено несколько разноплановых песен, также там будут дуэты с известными людьми. Сейчас я не буду раскрывать имен, но вы их знаете, это очень-очень известные люди. Я думаю, что это будет нечто великолепное.



— Вы сами любите ретро или предпочитаете современную музыку?

– Мне нравится, когда исполнитель талантлив, и неважно, в каком жанре он будет выступать.

— Какую русскую музыку Вы любите? Кого из российских музыкантов знаете?

– Увы, я никогда не слушала русскую музыку и российских музыкантов не знаю.

— В 2013 году Вы представляли свою страну на конкурсе «Евровидение»...

– Это был хороший опыт. Но «Евровидение» давно перестало быть соревнованием, конкурс слишком политизировался. Мне нравилась песня, с которой я выступала, хоть я и понимала, что не выиграю из-за политической ситуации.



— У Вас уникальный, очень узнаваемый голос. Как Вы сохраняете его силу?

– Во время работы я регулярно звоню своему тренеру по голосу. По телефону мы делаем специальные упражнения, даже если я не в Лондоне. Упражнения делают мой голос более сильным. Для меня до сих пор остается загадкой, как у тренера это получается, даже если на телефонной линии шумы. Но это работает! Каждый раз перед шоу, в какой бы точке света я ни находилась, звоню ему, и он помогает мне.

Бонни Тайлер, 1978 год.

— Вы много раз выступали в нашей стране. За что любите Россию и чем она Вас удивляет?

– Это может прозвучать странно, но каждый раз, приезжая в Россию, я попадаю в снегопад. И это замечательно! Только один раз я была в вашей стране летом. Все в Соединенном Королевстве говорят мне, что русские сумасшедшие, но я считаю, что русские люди замечательные и дружелюбные. Я знаю это не понаслышке, с самого первого приезда в Россию меня окружали очень дружелюбные люди. Все они старались сделать мне приятное. Мало кто знает русских с этой стороны.

— Какой сувенир мечтаете привезти домой из поездки в Тулу?

– Если честно, то я не знаю, чего ожидать от этого города. Не уверена, будет ли у меня время познакомиться с ним. Всё будет зависеть от ситуации. Правда, не знаю. Может, вы мне что-то посоветуете?

— Тула известна своими пряниками.

– О, я очень люблю пряники!



— Надеюсь, тульские Вам тоже понравятся.

– Это даже звучит вкусно. А что еще?

— Самовар. Это чтобы чай делать.

– Отлично! Я люблю чай! Это что-то вроде чайных пакетиков?

— Нет, это не чайные пакетики. В нем кипятят воду для чая.

– А, русский чайник! Что еще?

— Оружие. Но с таким сувениром на границе могут возникнуть проблемы.

– Оружие?

— Да, ружья, пистолеты…

– А… Нет, мне это не надо.

— Вы прекрасно выглядите. Поделитесь своим секретом красоты.

– Я делаю ботокс два раза в год. Это такие инъекции, которые помогают разгладить морщины и скорректировать контуры лица.

— Это очень интимная подробность…

– Мне всё равно. Я не держу это в секрете и всем рассказываю.



— Со своим супругом Робертом Салливаном Вы счастливы уже много лет. В чем Ваш секрет семейного счастья?

– Я предпочитаю не распространяться о своей личной жизни. Может, в этом секрет? Но муж всегда поддерживает меня. Когда я буду в России, у нас будет годовщина – 14 июля исполнится 46 лет нашей семейной жизни.

— Ваше пожелание всем читателям семейной газеты «Слобода» и портала Myslo.

– Живите в любви и счастье, находите время встретиться друг с другом, заводите семьи. Для меня, например, семья очень много значит.

— И, может быть, насладиться Вашим шоу?

– Да, давайте вместе проведем замечательный выходной и вместе насладимся шоу. Я очень хочу, чтобы публика пела вместе со мной.

— Спасибо за интервью. Мы очень ждем Вас!

– До встречи!



Бонни Тайлер споет для туляков и гостей нашего региона 14 июля на фестивале «Среднерусская возвышенность» в «Золотом городе». Билеты на концерт можно купить здесь.

Из досье Myslo.ru

Бонни Тайлер

Настоящее имя Гейнор Хопкинс.

Родилась 8 июня 1951 г., Скюэн, Уэльс, Великобритания.

Росла в многодетной семье.

Британская рок-певица.

Перенесла болезнь голосовых связок, после чего готова была распрощаться с мечтой о музыкальной карьере. Но легкий дефект стал ее изюминкой.

Самая коммерчески успешная запись Total Eclipse of the Heart (1983) на протяжении четырех недель возглавляла национальный хит-парад США — Billboard Hot 100.

В 1972 году вышла замуж за спортсмена и агента по недвижимости Роберта Салливана.

Семейная пара владеет сельскохозяйственными угодьями в Новой Зеландии и Португалии, 22 домами в Лондоне и графстве Беркшир.

Главная мечта Тайлер и Салливана так и не сбылась: певица многие годы пыталась забеременеть, но дети у супругов так и не появились...

Выражаем огромную благодарность переводчику Елене Востриковой за неоценимую помощь в подготовке статьи, позитив и профессионализм.