Выходные в Туле: 11-13 октября

На выходных нас ждет открытие волейбольного сезона, масштабный танцевальный праздник, байкерская тусовка и долгожданная встреча с Николаем Дроздовым.

Фестивали

Когда: 11 октября, открытие - 19.00, 12 октября, мастер-классы - 10.00

Где: Grange 2.0, Тула, ул. Советская д.11 на территории пространства «Искра»

Когда: 13 октября, соревнования, 17.00, 14 октября, закрытие и спектакль - 19.00

Где: Городской концертный зал, Тула, улица Советская, 2

Цена: спектакль закрытия 500 р., стоимость мастер-классов уточняйте по prostranstvo-festival@yandex.ru.

На выходных откроется четырехдневный фестиваль современного танца. Гостей ждут перформансы, мастер-классы от лучших хореографов мира и яркие танцевальные номера на финальном показе.

В день закрытия состоится уникальный моноспектакль хореграфа Парижской школы искусств Ассаи Самба под названием «Ритуал». Он позволит погрузиться в завораживающий мир африканской культуры. Традиции этой жаркой и загадочной страны, чарующие звуки африканских инструментов заставят увидеть мир по-новому.

Концерты

Когда: 12 октября, суббота, 19.00

Где: Городской концертный зал, Тула, улица Советская, 2

Цена: 500-1500 р.

В этом году коллектив легендарного вокально-инструментального ансамбля «Синяя птица» представляет новую программу, посвященную творческому вкладу в песенное наследие ВИА «Синяя птица» создателей и основателей ансамбля Роберта и Михаила Болотных.

В концерте прозвучат уже полюбившиеся вам хиты из золотого репертуара ансамбля, ставшие поистине народными, а также песни, прежде никогда не исполняемые в концертной программе.

Осенние радости Когда: 13 октября, воскресенье, 11.00

Где: Театрально-концертный центр,Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж

Цена: 500 р. (за пару мама/папа – ребёнок), взрослый+2 ребенка - 550 р., 2 взрослых + дети - 650 р.Предварительная запись по тел. 71-67-33

В театрально-концертном центре «Эрмитаж» пройдет детский интерактивный концерт.



Под музыку в исполнении наших добрых друзей - струнного ансамбля El Classic - мы отправимся на прогулку в осенний лес .Там нас ждут весёлые приключения, встречи с лесными зверюшками и знакомство с щедрой Осенью и её дарами.

Когда: 11 октября, пятница, 20:00

Где: Куба, кофейня, Тула, ул. Ф. Энгельса,д. 70

Цена: 600 р.





В арт-кафе «Куба» состоится сольный акустический концерт лидера группы ДМЦ Андрея Грейчайника. Группа «ДМЦ» создала шесть студийных альбомов, в которых нашлось место как фолку, так и альтернативному року. Звездным часом группы можно считать получение премии «Чартова Дюжина» в номинации «Взлом» в 2014-м году.

Вечеринки

Когда: 12 октября, суббота, 18.00

Где: М2, рок-клуб, Тула, ул. Октябрьская, 306

Цена: мужчинам — 500 р., одиноким девушкам вход свободный и бесплатная выпивка и закуски.







В рок-клубе M2 пройдет вечеринка, где соберутся байкеры из шести городов. Гостей ждет выступление кавер-группы Moscow Rock Revival, покатушки девушек на мотоциклах, стрип-шоу, бильярд, шашлык, бар.

События

Когда: 12 октября, суббота, 20.00

Где: Harat's Pub, Тула, Красноармейский проспект, 19

Цена: 1100 р. + бронирование стола. Выбрать и оплатить стол можно в пабе. Подробности по тел. 525 — 025

По многочисленным просьбам в Тулу приезжает бессменный ведущий передачи «В мире животных» Николай Дроздов. Он прочтёт увлекательную лекцию о зарождении нашей Вселенной.

Николай Николаевич Дроздов — человек-легенда советского телевидения, учёный, доктор биологических наук и просто герой целых поколений, выросших на его передачах «В мире животных» и многочисленных документальных фильмах о природе.

Театр

Когда: 12 октября, суббота, 18.00

Где: Новомосковский филиал Тульского театра драмы им. Горького

Новомосковск, ул. Октябрьская, 21

Цена: 300−400 р.

В Новомосковском филиале театра Драмы состоится комедийный спектакль «Риск или однажды в Неаполе». Навеянная фильмами Федерико Феллини, музыкой Нино Рота, итальянскими страстями, главная интрига раскрывается в трех эпизодах из пьес Эдуардо де Филиппо «Цилиндр», «Человек и джельтельмен» и «Риск». Желанием лицедействовать, менять свои обличия, испытывать яркие эмоции, отойти от рутины и быта, надеть маску, пошутить и разыграть кого-то в праздничные дни яркого неаполитанского карнавала — наполнена эта пёстрая и красочная история.

Спорт

Когда: 11-12 октября, пятница-суббота, 16.30, 18.30, 13 октября, воскресенье, 16.00,18.00, Расписание игр в афише.

Где: «Арсенал» Манеж, Тула, Ленина пр-т, д.87

11, 12 и 13 октября в манеже стадиона «Арсенал» пройдут первые игры чемпионат страны по волейболу среди женских команд в Высшей лиге «А».

В первых домашних матчах «Тулица» сыграет с тремя командами «ЮЗГУ-Атом» Курская область, «Уфимочка-УГНТУ» Уфа и «Динамо-Казань-УОР» Казань.

Когда: 13 октября 2019, воскресенье, 10:00

Где: Физкультурно-оздоровительный комплекс школа высшего спортивного мастерства, Щекино, ул. Гагарина, 11

Вход свободный.

В Щёкино пройдут соревнования по спортивной аэробике. В состязаниях примут участие спортсмены из разных уголков нашей страны.

Выставки

Когда: 11 октября, пятница, открытие 18.00, 12 октября, суббота, 10.00, 13 октября, воскресенье, 11.00 ( до 17 ноября).

Где: Дом Крафта, Тула, пр. Ленина, 25

Цена: Взрослые — 100 р., Школьники, студенты, пенсионеры — 50 р.





Выставка посвящена усадьбе Богучарово и ее владельцу А.С. Хомякову. Она состоит из 5 частей, из 5 «снов», каждый из которых посвящен конкретной части усадьбы, с одной стороны, с другой стороны, А.С. Хомякову, в частности, его взглядам и творческому наследию.

Один из залов будет посвящён новому проекту ТИАМа - фестивалю «Хомяков home. Поэзия», который прошёл 6-8 сентября в Туле. Атмосферные фотографии, афиши, гигантская карта фестиваля, видео лекций и клонированные головы Давиды.

Когда: 11-13 октября, 10.00 ( до 26 января 2020)

Где:Тульский областной краеведческий музей

Тула, улица Советская, 68

Цена: взрослые - 150 руб., пенсионеры РФ - 100 руб., студенты (очная форма обучения) - 100 руб., до 16 лет - бесплатно

В Тульском областном краеведческом музее начнет работу выставка «Сергий Радонежский. Жизнь и деяния». Выставка расскажет о его жизни через произведения искусства разных периодов. Зрители увидят предметы из фондов музея-заповедника «Куликово поле»: декоративные панно современного автора Ростана Тавасиева, живописные работы, иконы с каноническим изображением святого, церковную утварь и изделия мелкой пластики.

Лекции

Когда: 13 октября, воскресенье, 12:00

Где: Октава, творческий индустриальный кластер

Тула, улица Каминского, 24

Вход свободный.

В «Октаве» расскажут о том, как создать качественный сценарий. Лекция пройдет в рамках киношколы 13 октября на 3 этаже кластера «Октава».

Сценарное мастерство — сложное, но очень интересное искусство. В нем много нюансов и подводных камней. Ведь хороший сценарий — это не только сюжет, но и выверенная драматургия, прописанные персонажи, легко читаемый зрителем нарратив и проработанные диалоги.

Когда: Когда: 13 октября, воскресенье, 12.00 и 16.00

Где: Октава, творческий индустриальный кластер

Тула, улица Каминского, 24

Цена: 300 р.

Преподаватель по fashion иллюстрации Ольга Лапинская проведет свой мастер-класс. Вы никогда не задумывались о том, как создаются тонкие и изящные fashion иллюстрации? Теперь у Вас есть возможность почувствовать себя художником! И не только! Мы создали этот мастер-класс для того, чтобы у каждого была возможность познакомиться с нашим самым популярным курсом, попробовать себя на поприще fashion иллюстратора и вдохновиться на творческие достижения.

Когда: Когда: 12 октября, суббота, 12.00

Где: Октава, творческий индустриальный кластер

Тула, улица Каминского, 24

Цена: 300 р.

В лектории «Октавы» пройдет Мастер-класс по изготовлению подвесной деревянной полки. Занятие входит в основной цикл изучения основ дизайна интерьера с практическим заданием. Сбор подвесной деревянной полки в скандинавском стиле в выдержанных пастельных цветах, с использованием декоративных деревянных бусин и при желании плетения. Подойдёт как для детской комнаты и для ванной комнаты.

Курс ведет Анастасия Конончук. На каждом занятии рассматриваются способы преобразования жилого пространства, при помощи различных цветовых решений, материалов и предметов декора.

Когда: 12 октября, суббота, 13.00

Где: «Типография», культурный центр, Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а

Вход свободный, добровольный взнос приветствуется.

В «Типографии» пройдет открытый мастер-класс по аргентинскому фолку от студии ARGENTUM TANGO. Это модное направление интенсивно развивается в России и становится популярным среди молодежи. Аргентинский фолк — очень живой, в него входит много танцев. Уровень подготовки не важен, прийти можно как с партнером, так и без.

А что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

Цена: от 140 р.

В прокат вышел фантастический боевик с Уиллом Смиттом. Это история о безупречном талантливом наёмнике, чьи лучшие годы давным-давно остались позади, и теперь он отошёл от дел и ушёл на "пенсию". И вдруг на его след выходит некий другой киллер, знающий досконально все его повадки, черты и особенности, словно молодой двойник. Интересно наблюдать как Уилл Смитт гоняется сам за собой и лупасит.

Желаем вам прекрасного отдыха и напоминаем, что остальные события доступны на Myslo/Afisha, а купить билеты можно в Myslo-кассе.