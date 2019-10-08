В Новомосковском филиале театра Драмы состоится комедийный спектакль «Риск или однажды в Неаполе». Навеянная фильмами Федерико Феллини, музыкой Нино Рота, итальянскими страстями, главная интрига раскрывается в трех эпизодах из пьес Эдуардо де Филиппо «Цилиндр», «Человек и джельтельмен» и «Риск». Желанием лицедействовать, менять свои обличия, испытывать яркие эмоции, отойти от рутины и быта, надеть маску, пошутить и разыграть кого-то в праздничные дни яркого неаполитанского карнавала — наполнена эта пёстрая и красочная история.

Стоимость: 300−400 р.