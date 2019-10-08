Риск или однажды в Неаполе
В Новомосковском филиале театра Драмы состоится комедийный спектакль «Риск или однажды в Неаполе». Навеянная фильмами Федерико Феллини, музыкой Нино Рота, итальянскими страстями, главная интрига раскрывается в трех эпизодах из пьес Эдуардо де Филиппо «Цилиндр», «Человек и джельтельмен» и «Риск». Желанием лицедействовать, менять свои обличия, испытывать яркие эмоции, отойти от рутины и быта, надеть маску, пошутить и разыграть кого-то в праздничные дни яркого неаполитанского карнавала — наполнена эта пёстрая и красочная история.
Стоимость: 300−400 р.
Где и когда?
Новомосковск, ул. Октябрьская, 21
12 октября 2019, суббота
18:00
26 октября 2019, суббота
18:00
16 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 900 ₽
23 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-2000 ₽
13 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 1400-2300 ₽
30 декабря, понедельник 20:00
₽ Билеты: 1000-3000 ₽
2 ноября, суббота 09:00
₽ Билеты: 325 ₽
22 ноября, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽