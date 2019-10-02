Основы дизайна интерьера: Мастер-класс по изготовлению подвесной деревянной полки
В лектории «Октавы» пройдет Мастер-класс по изготовлению подвесной деревянной полки. Занятие входит в основной цикл изучения основ дизайна интерьера с практическим заданием. Сбор подвесной деревянной полки в скандинавском стиле в выдержанных пастельных цветах, с использованием декоративных деревянных бусин и при желании плетения. Подойдёт как для детской комнаты и для ванной комнаты.
Курс ведет Анастасия Конончук. На каждом занятии рассматриваются способы преобразования жилого пространства, при помощи различных цветовых решений, материалов и предметов декора.
Анастасия Конончук (иллюстратор и графический дизайнер).
Высшее специальное образование МХПИ (2009−2015), графический дизайнер. Курсы Александра Васина: T24 (типография 24) и ID24 (InDesign).
Создавала проекты для пиццерия Monica, KUPAKA, NIM DESIGN, ресторана на Мосфильмовской, Molon Lave, Пекарни Molon Lave, Bar Molon Lave, CEPHEYA, Робот Сити Шоу