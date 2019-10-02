афиша
афиша
Регистрация
Основы дизайна интерьера: Мастер-класс по изготовлению подвесной деревянной полки

Основы дизайна интерьера: Мастер-класс по изготовлению подвесной деревянной полки

В лектории «Октавы» пройдет Мастер-класс по изготовлению подвесной деревянной полки.  Занятие входит в основной цикл изучения основ дизайна интерьера с практическим заданием. Сбор подвесной деревянной полки в скандинавском стиле в выдержанных пастельных цветах, с использованием декоративных деревянных бусин и при желании плетения. Подойдёт как для детской комнаты и для ванной комнаты.

Курс ведет Анастасия Конончук. На каждом занятии рассматриваются способы преобразования жилого пространства, при помощи различных цветовых решений, материалов и предметов декора.

 

Анастасия Конончук (иллюстратор и графический дизайнер).

Высшее специальное образование МХПИ (2009−2015), графический дизайнер. Курсы Александра Васина: T24 (типография 24) и ID24 (InDesign).

Создавала проекты для пиццерия Monica, KUPAKA, NIM DESIGN, ресторана на Мосфильмовской, Molon Lave, Пекарни Molon Lave, Bar Molon Lave, CEPHEYA, Робот Сити Шоу и т. д.

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
12 октября 2019, суббота
15:00
Купить билет
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Юлия Коган
Купить билет
16 ноября, суббота 20:00
Harat's Pub
 ₽  Билеты: 900 ₽
Тараканы!
Купить билет
23 ноября, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000-2000 ₽
Ангелы на крыше
Купить билет
13 декабря, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1400-2300 ₽
Новогодняя вечеринка в немецких традициях
Купить билет
30 декабря, понедельник 20:00
Forest, ресторанный комплекс
 ₽  Билеты: 1000-3000 ₽
Осенний марафон
Купить билет
2 ноября, суббота 09:00
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
 ₽  Билеты: 325 ₽
Крематорий-2019
Купить билет
22 ноября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.