Основы дизайна интерьера: Мастер-класс по изготовлению подвесной деревянной полки

В лектории «Октавы» пройдет Мастер-класс по изготовлению подвесной деревянной полки. Занятие входит в основной цикл изучения основ дизайна интерьера с практическим заданием. Сбор подвесной деревянной полки в скандинавском стиле в выдержанных пастельных цветах, с использованием декоративных деревянных бусин и при желании плетения. Подойдёт как для детской комнаты и для ванной комнаты.

Курс ведет Анастасия Конончук. На каждом занятии рассматриваются способы преобразования жилого пространства, при помощи различных цветовых решений, материалов и предметов декора.

Анастасия Конончук (иллюстратор и графический дизайнер).

Высшее специальное образование МХПИ (2009−2015), графический дизайнер. Курсы Александра Васина: T 24 (типография 24) и ID 24 (InDesign).