12 октября в Harat's pub приезжает Николай Дроздов. В непринуждённой обстановке ирландского паба он прочёт увлекательную лекцию о зарождении нашей Вселенной.

Николай Николаевич Дроздов — человек-легенда советского телевиденья, учёный, доктор биологических наук и просто герой целых поколений, выросших на его передачах «В мире животных» и многочисленных документальных фильмах о природе.

Внимание: Бронирование столов осуществляется за дополнительную плату. Выбрать и оплатить стол можно в пабе. Подробности по тел. 525 - 025

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