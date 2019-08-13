Николай Дроздов
12 октября в Harat's pub приезжает Николай Дроздов. В непринуждённой обстановке ирландского паба он прочёт увлекательную лекцию о зарождении нашей Вселенной.
Николай Николаевич Дроздов — человек-легенда советского телевиденья, учёный, доктор биологических наук и просто герой целых поколений, выросших на его передачах «В мире животных» и многочисленных документальных фильмах о природе.
Внимание: Бронирование столов осуществляется за дополнительную плату. Выбрать и оплатить стол можно в пабе. Подробности по тел. 525 - 025
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Где и когда?
Тула, Красноармейский проспект, 19
12 октября 2019, суббота
20:00
16 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 900 ₽
23 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-2000 ₽
13 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 1400-2300 ₽
30 декабря, понедельник 20:00
₽ Билеты: 1000-3000 ₽
2 ноября, суббота 09:00
₽ Билеты: 325 ₽
22 ноября, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽