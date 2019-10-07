Как написать сценарий, который откроет вам дверь в киноидустрию
В «Октаве» расскажут о том, как создать качественный сценарий. Лекция пройдет в рамках киношколы 13 октября на 3 этаже кластера «Октава».
Сценарное мастерство — сложное, но очень интересное искусство. В нем много нюансов и подводных камней. Ведь хороший сценарий — это не только сюжет, но и выверенная драматургия, прописанные персонажи, легко читаемый зрителем нарратив и проработанные диалоги.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, улица Каминского, 24
13 октября 2019, воскресенье
12:00
5 декабря, четверг 19:00
₽ Билеты: 1000-2000 ₽
6 ноября, среда 18:30
₽ Билеты: 500 ₽
10 декабря, вторник 19:00
₽ Билеты: 1000-2000 ₽
1 ноября, пятница 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
15 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
22 октября, вторник 19:00
₽ Билеты: 800 ₽