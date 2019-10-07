Как написать сценарий, который откроет вам дверь в киноидустрию

В «Октаве» расскажут о том, как создать качественный сценарий. Лекция пройдет в рамках киношколы 13 октября на 3 этаже кластера «Октава».

Сценарное мастерство — сложное, но очень интересное искусство. В нем много нюансов и подводных камней. Ведь хороший сценарий — это не только сюжет, но и выверенная драматургия, прописанные персонажи, легко читаемый зрителем нарратив и проработанные диалоги.

Вход свободный.