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Осенние радости

Осенние радости

В театрально-концертном центре «Эрмитаж» пройдет детский интерактивный концерт.

Под музыку в исполнении наших добрых друзей - струнного ансамбля El Classic - мы отправимся на прогулку в осенний лес .Там нас ждут весёлые приключения, встречи с лесными зверюшками и знакомство с щедрой Осенью и её дарами.

Вход: 500 р. (за пару мама/папа – ребёнок), взрослый+2 ребенка - 550 р., 2 взрослых + дети - 650 р.Предварительная запись по тел. 71-67-33 или через сообщения группы

Где и когда?
Театрально-концертный центр
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
13 октября 2019, воскресенье
11:00
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