Осенние радости
В театрально-концертном центре «Эрмитаж» пройдет детский интерактивный концерт.
Под музыку в исполнении наших добрых друзей - струнного ансамбля El Classic - мы отправимся на прогулку в осенний лес .Там нас ждут весёлые приключения, встречи с лесными зверюшками и знакомство с щедрой Осенью и её дарами.
Вход: 500 р. (за пару мама/папа – ребёнок), взрослый+2 ребенка - 550 р., 2 взрослых + дети - 650 р.Предварительная запись по тел. 71-67-33 или через сообщения группы
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
13 октября 2019, воскресенье
11:00
5 декабря, четверг 19:00
₽ Билеты: 1000-2000 ₽
6 ноября, среда 18:30
₽ Билеты: 500 ₽
10 декабря, вторник 19:00
₽ Билеты: 1000-2000 ₽
1 ноября, пятница 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
15 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
22 октября, вторник 19:00
₽ Билеты: 800 ₽