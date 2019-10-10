Осенние радости

В театрально-концертном центре «Эрмитаж» пройдет детский интерактивный концерт.



Под музыку в исполнении наших добрых друзей - струнного ансамбля El Classic - мы отправимся на прогулку в осенний лес .Там нас ждут весёлые приключения, встречи с лесными зверюшками и знакомство с щедрой Осенью и её дарами.



Вход: 500 р. (за пару мама/папа – ребёнок), взрослый+2 ребенка - 550 р., 2 взрослых + дети - 650 р.Предварительная запись по тел. 71-67-33 или через сообщения группы