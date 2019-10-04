«Скетч-портрет»: Мастер-класс по Fashion-иллюстрации

Преподаватель по fashion иллюстрации Ольга Лапинская проведет свой мастер-класс в «Октаве».

Вы никогда не задумывались о том, как создаются тонкие и изящные fashion иллюстрации? Теперь у Вас есть возможность почувствовать себя художником! И не только! Мы создали этот мастер-класс для того, чтобы у каждого была возможность познакомиться с нашим самым популярным курсом, попробовать себя на поприще fashion иллюстратора и вдохновиться на творческие достижения. Мы вместе создали FASHION скетч, поговорили об истории fashion иллюстрации и сферах ее применения, вдохновились и поняли, почему так важно заниматься творчеством.

Ольга Лапинская — преподаватель по Fashion иллюстрации, 10 лет художественного опыта, дипломированный художник-иллюстратор, дипломированный дизайнер одежды (МГТУ имениА.Н.Косыгина), юолее 500 проведенных занятий и мастер-классов по fashion-иллюстрации, автор работ для журналов Fashion Collection, Harper’s Bazaar и др., работала дизайнером у Алены Ахмадуллиной.