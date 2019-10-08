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Домашние игры «Тулицы»

Домашние игры «Тулицы»

 11, 12 и 13 октября в манеже стадиона «Арсенал» пройдут первые игры чемпионат страны по волейболу среди женских команд в Высшей лиге «А».

В первых домашних матчах «Тулица» сыграет с тремя командами «ЮЗГУ-Атом» Курская область, «Уфимочка-УГНТУ» Уфа и «Динамо-Казань-УОР» Казань.

11 октября

16.30 «ЮЗГУ-Атом» Курская область — «Уфимочка-УГНТУ» Уфа;

18.30 «Тулица» Тула — «Динамо-Казань-УОР» Казань.

12 октября

16.30 «Динамо-Казань-УОР» Казань — «Уфимочка-УГНТУ» Уфа;

18.30 «Тулица» Тула — «ЮЗГУ-Атом» Курская область

13 октября

16.00 «ЮЗГУ-Атом» Курская область — «Динамо-Казань-УОР» Казань

18.00 «Уфимочка-УГНТУ» Уфа — «Тулица» Тула

Вход свободный.

Где и когда?
Арсенал, Манеж
Тула, Ленина пр-т, д.87
11 октября 2019, пятница
16:30
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11 октября 2019, пятница
18:30
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12 октября 2019, суббота
16:30
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