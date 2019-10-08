Домашние игры «Тулицы»
11, 12 и 13 октября в манеже стадиона «Арсенал» пройдут первые игры чемпионат страны по волейболу среди женских команд в Высшей лиге «А».
В первых домашних матчах «Тулица» сыграет с тремя командами «ЮЗГУ-Атом» Курская область, «Уфимочка-УГНТУ» Уфа и «Динамо-Казань-УОР» Казань.
11 октября
16.30 «ЮЗГУ-Атом» Курская область — «Уфимочка-УГНТУ» Уфа;
18.30 «Тулица» Тула — «Динамо-Казань-УОР» Казань.
12 октября
16.30 «Динамо-Казань-УОР» Казань — «Уфимочка-УГНТУ» Уфа;
18.30 «Тулица» Тула — «ЮЗГУ-Атом» Курская область
13 октября
16.00 «ЮЗГУ-Атом» Курская область — «Динамо-Казань-УОР» Казань
18.00 «Уфимочка-УГНТУ» Уфа — «Тулица» Тула
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, Ленина пр-т, д.87
11 октября 2019, пятница
16:30
11 октября 2019, пятница
18:30
12 октября 2019, суббота
16:30
12 октября 2019, суббота
18:30
13 октября 2019, воскресенье
16:00
13 октября 2019, воскресенье
18:00
6 ноября, среда 18:30
₽ Билеты: 500 ₽
23 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-2000 ₽
17 ноября, воскресенье 13:00
₽ Билеты: 1300-1600 ₽
15 декабря, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1000-3000 ₽
5 декабря, четверг 19:00
₽ Билеты: 1000-2000 ₽
25 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 250 ₽