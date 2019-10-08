Домашние игры «Тулицы»

11, 12 и 13 октября в манеже стадиона «Арсенал» пройдут первые игры чемпионат страны по волейболу среди женских команд в Высшей лиге «А».

В первых домашних матчах «Тулица» сыграет с тремя командами «ЮЗГУ-Атом» Курская область, «Уфимочка-УГНТУ» Уфа и «Динамо-Казань-УОР» Казань.

11 октября

16.30 «ЮЗГУ-Атом» Курская область — «Уфимочка-УГНТУ» Уфа;

18.30 «Тулица» Тула — «Динамо-Казань-УОР» Казань.

12 октября

16.30 «Динамо-Казань-УОР» Казань — «Уфимочка-УГНТУ» Уфа;

18.30 «Тулица» Тула — «ЮЗГУ-Атом» Курская область

13 октября

16.00 «ЮЗГУ-Атом» Курская область — «Динамо-Казань-УОР» Казань

18.00 «Уфимочка-УГНТУ» Уфа — «Тулица» Тула

Вход свободный.