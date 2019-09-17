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«PROстранство» – фестиваль современного танца в Туле

«PROстранство» – фестиваль современного танца в Туле

Первый международный фестиваль современного танца в Туле – «PROстранство» – 11-14 октября 2019 года.

 

 

Программа фестиваля:

11 октября – открытие фестиваля, перформанс.

12 октября – день мастер-классов от ведущих хореографов России и Франции.

13 октября – конкурсный день.

14 октября – закрытие фестиваля, моноспектакль специального гостя, французского хореографа Ассаи Самба.

 

 

Соединение культуры Франции, Африки и России, единый порыв талантливых танцоров, по-настоящему преданных своему делу, универсальный язык танца и колоссальная энергия, слившаяся воедино, – всё это международный фестиваль современного танца "PROстранство".

14 октября в 19:00 в ГКЗ впервые в Туле уникальный моноспектакль Ассаи Самба «Ритуал» позволит погрузиться в завораживающий мир африканской культуры. Традиции этой жаркой и загадочной страны, чарующие звуки африканских инструментов заставят увидеть мир по-новому. Выступление театра-студии современного танца «Силентиум» и лучшие работы конкурсного дня проекта порадуют тех, кто по-настоящему предан танцу.

Если Вы хотите насладиться истинным танцевальным искусством, которое рождается в сердце и преображает человека, то мы ждем именно Вас!

Преимущества:

  • Специальный приз фестиваля – бесплатная стажировка для коллектива во Франции на Plessis International Dance Workshop 2020;
  • Возможность бесплатно поучаствовать в мастер-классах ведущих хореографов России и мира;
  • Специальные призы от спонсоров и партнёров
Где и когда?
Grange 2.0
Тула, ул. Советская д.11 ("Искра") (grange71.ru)
11 октября 2019, пятница
19:00
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12 октября 2019, суббота
10:00
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Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
13 октября 2019, воскресенье
17:00
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14 октября 2019, понедельник
19:00
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Rusquartet и Яков Соловьев
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6 ноября, среда 18:30
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 500 ₽
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23 ноября, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000-2000 ₽
Театр кошек Юрия Куклачева
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17 ноября, воскресенье 13:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-1600 ₽
Новогодняя вечеринка в итальянских традициях
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15 декабря, воскресенье 20:00
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 ₽  Билеты: 1000-3000 ₽
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5 декабря, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2000 ₽
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25 октября, пятница 20:00
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 ₽  Билеты: 250 ₽
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