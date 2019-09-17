«PROстранство» – фестиваль современного танца в Туле
Первый международный фестиваль современного танца в Туле – «PROстранство» – 11-14 октября 2019 года.
Программа фестиваля:
11 октября – открытие фестиваля, перформанс.
12 октября – день мастер-классов от ведущих хореографов России и Франции.
13 октября – конкурсный день.
14 октября – закрытие фестиваля, моноспектакль специального гостя, французского хореографа Ассаи Самба.
Соединение культуры Франции, Африки и России, единый порыв талантливых танцоров, по-настоящему преданных своему делу, универсальный язык танца и колоссальная энергия, слившаяся воедино, – всё это международный фестиваль современного танца "PROстранство".
14 октября в 19:00 в ГКЗ впервые в Туле уникальный моноспектакль Ассаи Самба «Ритуал» позволит погрузиться в завораживающий мир африканской культуры. Традиции этой жаркой и загадочной страны, чарующие звуки африканских инструментов заставят увидеть мир по-новому. Выступление театра-студии современного танца «Силентиум» и лучшие работы конкурсного дня проекта порадуют тех, кто по-настоящему предан танцу.
Если Вы хотите насладиться истинным танцевальным искусством, которое рождается в сердце и преображает человека, то мы ждем именно Вас!
Преимущества:
- Специальный приз фестиваля – бесплатная стажировка для коллектива во Франции на Plessis International Dance Workshop 2020;
- Возможность бесплатно поучаствовать в мастер-классах ведущих хореографов России и мира;
- Специальные призы от спонсоров и партнёров