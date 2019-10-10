Мастер-класс по аргентинскому фолку
В «Типографии» пройдет открытый мастер-класс по аргентинскому фолку от студии ARGENTUM TANGO. Это модное направление интенсивно развивается в России и становится популярным среди молодежи. Аргентинский фолк — очень живой, в него входит много танцев. Уровень подготовки не важен, прийти можно как с партнером, так и без.
Вход свободный, добровольный взнос приветствуется.
ARGENTUM TANGO — центр аргентинской культуры в Туле. Авторы студии Александр и Карина Арманд с 2015 года преподают Аргентинское Танго в Туле.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
12 октября 2019, суббота
13:00
16 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 900 ₽
23 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-2000 ₽
13 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 1400-2300 ₽
30 декабря, понедельник 20:00
₽ Билеты: 1000-3000 ₽
2 ноября, суббота 09:00
₽ Билеты: 325 ₽
22 ноября, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽