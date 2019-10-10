В «Типографии» пройдет открытый мастер-класс по аргентинскому фолку от студии ARGENTUM TANGO. Это модное направление интенсивно развивается в России и становится популярным среди молодежи. Аргентинский фолк — очень живой, в него входит много танцев. Уровень подготовки не важен, прийти можно как с партнером, так и без.

Вход свободный, добровольный взнос приветствуется.

ARGENTUM TANGO — центр аргентинской культуры в Туле. Авторы студии Александр и Карина Арманд с 2015 года преподают Аргентинское Танго в Туле.