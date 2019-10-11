10 полезных книг о здоровье и красоте

Myslo и «Читай-город» представляют подборку, которая поможет жить в гармонии с собой и быть ослепительно красивой каждый день.

Бретт Блюменталь «Год, прожитый правильно. 52 шага к здоровому образу жизни», 16+

Секрет успешных перемен — это признание и принятие того, что на них требуется время и терпение. Это подтверждает 20-летний опыт автора этой книги Бретт Блюменталь. Она предлагает программу 52 маленьких перемен (от питания до физических нагрузок и отношения к окружающему миру), рассчитанную на целый год, которая в конечном итоге приведет вас к здоровому (и счастливому) образу жизни.

Шарлотта Чо «Корейские секреты красоты, или Культура безупречной кожи», 12+

В последние годы Южная Корея стала эпицентром мировых косметических трендов. В своей книге Шарлотта Чо, ведущий эксперт по корейской продукции для красоты и здоровья, основатель специализированного портала The Klog и интернет-магазина Soko Glam, рассказывает о секретах, лежащих в основе корейской культуры красоты, знакомит с новинками, дает рекомендации и делится личным опытом. Шарлотта живет в Нью-Йорке, на Манхэттене, с мужем (соучредителем Soko Glam) Дэвидом Чо и карликовым пуделем Рэмбо.

Энтони Юн, Ив Адамсон «Как обмануть возраст. Секреты молодости и красоты от лучшего пластического хирурга Америки», 12+

Какая женщина не мечтает о вечной молодости? Одни превращают свое лицо в испытательный полигон для всевозможных «чудодейственных» масок и кремов, другие тратят состояние на дорогостоящие медицинские процедуры. И часто – гораздо чаще, чем хотелось бы! – испытывают горькое разочарование. Энтони Юн, всемирно известный пластический хирург, отдал почти два десятка лет исследованию проблемы старения кожи и нашел ключ к ее решению. Опираясь на научные достижения и практические рекомендации лучших дерматологов, диетологов и специалистов по макияжу, доктор Юн разработал стройную систему методов и приемов, позволяющих продлить молодость кожи и сохранить ее здоровье.

Яна Зубцова, Тийна Орасмяэ-Медер «Бьюти-мифы: Вся правда о ботоксе, стволовых клетках, органической косметике и многом другом», 0+

Современная девушка любого возраста понимает, как важно тщательно следить за своей внешностью. Но как сориентироваться в дремучем лесу непонятных терминов, громких рекламных посулов, бабушкиных секретов, маминых советов, подружкиных лайфхаков и всезнающих интернет-форумов? Выход есть — прочтите эту книгу. Ее авторы, авторитетный врач-косметолог Тийна Орасмяэ-Медер и известный журналист Яна Зубцова, объявили бьюти-мифам войну! Опираясь на результаты научных исследований, законы анатомии, биологии и химии и многолетний опыт работы в индустрии красоты, они в легкой и доступной форме развеивают самые распространенные и живучие заблуждения.

Джейми Кэт Каллан «О-ЛЯ-ЛЯ! Французские секреты великолепной внешности», 16+

К 30 годам все француженки очаровательны и прекрасны, даже если от природы у них весьма средние данные. Не стремясь следовать трендам, они, тем не менее, всегда выглядят стильно. Ложиться под нож пластического хирурга – это не про них! Француженки умеют стареть едва заметно и очень достойно. Может показаться, что безупречный вкус и невероятный шарм они впитывают еще с молоком матери… Хорошие новости! Всему этому можно научиться. Как найти свой неповторимый образ и стиль, как подчеркнуть красоту правильным макияжем, как остаться великолепной в любом возрасте – эти и другие секреты самых желанных женщин планеты в новой книге автора бестселлера «Француженки не спят в одиночестве» Джейми Кэт Каллан.

Кен Ллойд, Стейси Лора Ллойд «Работа без лишних калорий. Как не набирать вес в офисе», 0+

Встав на весы, вы с трудом верите своим глазам. Цифры на дисплее всё растут и растут и наконец замирают на совершенно фантастической отметке. Вот он, ваш вес. В голове тут же возникает множество гипотез. Может, нужно немного подвинуть весы? Никаких изменений. Может, они вообще сломались? Увы и ах – нет. Может, одежда такая тяжелая? Но вы и так в одном нижнем белье. Может, пора забыть про слово «может» и отыскать истинную причину прибавки в весе? Не на работе ли вы толстеете? Именно так!

Наоми Вульф «Миф о красоте: Стереотипы против женщин», 16+

Культовое произведение американской писательницы и журналистки Наоми Вульф. В нем автор рассказывает о том, откуда берутся стереотипные представления о женской красоте и почему они ограничивают свободу женщин. Физическое совершенство становится для женщин навязчивой идеей, а несоответствие ему — источником страданий. Но, даже достигнув идеала, женщина все равно проигрывает, поскольку приносит в жертву общепринятому стандарту внешности свою природную красоту, здоровье, энергию, а порой и жизнь. Автор утверждает, что в современном мире женщина сама способна решать, как она хочет жить и выглядеть, без оглядки на диктат безжалостного «мифа о красоте».

Маша Ворслав, Адэль Мифтахова «Нормально о косметике. Как разобраться в уходе и макияже и не сойти с ума», 0+

Рынок косметики растет так стремительно, что за новинками трудно уследить даже профессионалам. А как же быть неспециалистам? В погоне за новой тушью или суперувлажняющим кремом мы только тратим время и деньги, покупая то, что нам не подходит. В этой книге бьюти-блогеры Маша Ворслав и Адэль Мифтахова объясняют азы действия косметики и разбирают, для чего нужно каждое средство. Авторы показывают, как осознанно подходить к выбору косметики, и рассказывают об этом честно, объективно и без каких-либо эстетических оценок. Книга проиллюстрирована прекрасными фотографиями, насыщена фактами, примерами конкретных средств, ссылками на исследования и мнения экспертов. Книга адресована широкому кругу читательниц, которым хочется разобраться, как работает косметика и как покупать то, что действительно нужно, и не тратить на это много времени и денег.

Джулия Эндерс «Очаровательный кишечник», 12+

Абсолютный бестселлер! Как самый могущественный орган управляет нами? Книга ученого-микробиолога из Германии, которая поразила мировую общественность. Новые и необычные факты о работе кишечника и его влиянии на здоровье. Научные открытия, которые позволят бороться с лишним весом и многими болезнями.

Джой Пенто, Жюли Левуайе, Соледад Брави «Красота для лентяек», 16+

30 идей, которые помогут быть неотразимой каждый день! Макияж. Лицо. Тело. Волосы... Эта полная полезных советов книга-тренинг обучит вас искусству быть красивой с головы до пят без опустошения кошелька и курса обучения в институте красоты. В программе тренинга: как определить свой тип кожи и волос и подобрать правильный косметический уход; как подобрать макияж, подходящий к тому или иному событию, и многое другое. Книга для занятых женщин, которые хотят всегда выглядеть великолепно, не тратя на это кучу времени, и для девушек, которые немного ленятся, но все-таки хотят блистать.

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