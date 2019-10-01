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«Золотая осень» на Тульской земле

«Золотая осень» на Тульской земле

12-13 октября в Щёкино пройдут соревнования по спортивной аэробике. В состязаниях примут участие спортсмены из разных уголков нашей страны.

Торжественное открытие состоится 13 октября в 10.00.

Вход свободный.

 

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5 декабря, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2000 ₽
Rusquartet и Яков Соловьев
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6 ноября, среда 18:30
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 500 ₽
Сергей Дроботенко
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10 декабря, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2000 ₽
Северный флот
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1 ноября, пятница 19:00
М2, рок-клуб
 ₽  Билеты: 900 ₽
Animal ДжаZ
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15 февраля, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Кис-кис
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22 октября, вторник 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
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