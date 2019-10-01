«Золотая осень» на Тульской земле
12-13 октября в Щёкино пройдут соревнования по спортивной аэробике. В состязаниях примут участие спортсмены из разных уголков нашей страны.
Торжественное открытие состоится 13 октября в 10.00.
Вход свободный.
Где и когда?
Щекино, ул. Гагарина, 11
13 октября 2019, воскресенье
10:00
5 декабря, четверг 19:00
₽ Билеты: 1000-2000 ₽
6 ноября, среда 18:30
₽ Билеты: 500 ₽
10 декабря, вторник 19:00
₽ Билеты: 1000-2000 ₽
1 ноября, пятница 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
15 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
22 октября, вторник 19:00
₽ Билеты: 800 ₽