Байкерская вечеринка
В рок-клубе M2 пройдет байкерская вечеринка, где соберутся байкеры из шести городов. Гостей ждет выступление кавер-группы Moscow Rock Revival, покатушки девушек на мотоциклах, стрип-шоу, бильярд, шашлык, бар.
Стоимость: мужчинам — 500 р., одиноким девушкам вход свободный и бесплатная выпивка и закуски.
Где и когда?
Тула, ул. Октябрьская, 306
12 октября 2019, суббота
18:00
16 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 900 ₽
23 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-2000 ₽
13 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 1400-2300 ₽
30 декабря, понедельник 20:00
₽ Билеты: 1000-3000 ₽
2 ноября, суббота 09:00
₽ Билеты: 325 ₽
22 ноября, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽