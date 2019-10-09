В рок-клубе M2 пройдет байкерская вечеринка, где соберутся байкеры из шести городов. Гостей ждет выступление кавер-группы Moscow Rock Revival, покатушки девушек на мотоциклах, стрип-шоу, бильярд, шашлык, бар.

Стоимость: мужчинам — 500 р., одиноким девушкам вход свободный и бесплатная выпивка и закуски.