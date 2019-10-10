Синдром ожидания неудачи – ждать или лечить?

Фото на pinterest.ru

Одним из серьёзных страданий в мужской сексуальной сфере является так называемый «синдром ожидания неудачи». Это комплекс переживаний по поводу своей «мужской состоятельности».

Подробнее об этом рассказывает сексолог Центра Нейрофизиологии Вадим Русаков.

Вадим Русаков В интимной жизни современного мужчины неизбежно возникает множество проблем. Некоторые из них возможно решить самостоятельно, некоторые с помощью партнёрши, но есть состояния, которые поддаются коррекции и лечению лишь с помощью специалиста. Если решение проблемы откладывается, то она усугубляется и может привести к разрыву между партнёрами. Ложный стыд или надежда на «авось» в этой ситуации очень вредны.

Одним из серьёзных страданий в мужской сексуальной сфере является так называемый «синдром ожидания неудачи». Это комплекс переживаний по поводу своей «мужской состоятельности». Возникает тревога — получится или не получится. Вначале это приносит дискомфорт в интимные отношения, затем мужчина начинает сознательно сокращать количество половых актов, чтобы лишний раз не удостоверяться в своей слабости. Постепенно нарастает напряжённость в паре: женщина начинает упрекать партнёра в измене или указывать на его «импотенцию». В итоге мужчина часто остаётся наедине с этой проблемой, которая углубляется после разрыва и может привести к тому, что следующие отношения постигнет та же участь.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

«синдром ожидания неудачи» в разном возрасте

«Синдром ожидания неудачи» встречается довольно часто. Формированию этого состояния способствуют как психологические, так и физиологические факторы. Их сочетание имеет возрастные различия.

Юноши

У этой категории преобладают психологические факторы: мнительность, малый опыт в интимных отношениях, обострённое чувство соперничества, «юношеский максимализм». В этот период тяжело переживаются возможные сбои (неустойчивость эрекции, ускоренное семяизвержение). Возникает чувство собственной неполноценности, невротическая фиксация на своей «половой слабости».

Период активной сексуальности (25−45 лет)

Наряду с психологическими усиливается влияние физиологических факторов. Усталость, стрессы, болезни, употребление алкоголя, курение могут обуславливать сложности в интимной сфере, которые, при определённом складе личности, способствуют формированию комплекса.

Зрелый возраст (45−60 лет)

Велика роль физиологических факторов. Возрастное снижение уровня мужских половых гормонов, поражение сосудов при сахарном диабете, гипертонической болезни, атеросклерозе, приём некоторых лекарств нарушают привычную половую жизнь.

При возникновении интимных неудач мужчины, как правило, обращаются за помощью к знакомым, целителям, ищут «панацею». Но без учёта всей совокупности причин, приведших к страданию, возможных побочных действий «чудодейственных средств» это не только не решает проблему, но и может привести к значительному вреду для здоровья. Необходимо всестороннее обследование и выработка плана терапии с учётом выявленных нарушений. В Центре Нейрофизиологии мужчины могут получить комплексную диагностику лечение этой и многих других проблем в интимной жизни.

Адрес

Сексолог Вадим Викторович Русаков

E-mail: 89606104010@mail.ru





Центр нейрофизиологии

Тула, ул. Демидовская Плотина, 14-б

nejro-centr.ru

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом