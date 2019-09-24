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ВИА «Синяя птица» Роберта и Михаила Болотных

ВИА «Синяя птица» Роберта и Михаила Болотных

В этом году коллектив легендарного вокально-инструментального ансамбля «Синяя птица» представляет новую программу, посвященную творческому вкладу в песенное наследие ВИА «Синяя птица» создателей и основателей ансамбля Роберта и Михаила Болотных.
 
В концерте прозвучат уже полюбившиеся вам хиты из золотого репертуара ансамбля, ставшие поистине народными, а также песни, прежде никогда не исполняемые в концертной программе.
 
Многие поклонники творчества ансамбля уже успели познакомиться с новыми композициями и вспомнить незаслуженно забытые песни из раннего репертуара, написанные в неповторимой лирической манере, характерной для творчества ВИА «Синяя птица».
 
Уйти с головой в атмосферу золотых 70-х-80х, услышать новые песни, насладиться любимыми хитами ансамбля и вернуться назад полными свежих сил и энергии, вас приглашает легендарный ВИА «Синяя птица»
 

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
12 октября 2019, суббота
19:00
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Касса
Юлия Коган
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16 ноября, суббота 20:00
Harat's Pub
 ₽  Билеты: 900 ₽
Тараканы!
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23 ноября, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000-2000 ₽
Ангелы на крыше
Купить билет
13 декабря, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1400-2300 ₽
Новогодняя вечеринка в немецких традициях
Купить билет
30 декабря, понедельник 20:00
Forest, ресторанный комплекс
 ₽  Билеты: 1000-3000 ₽
Осенний марафон
Купить билет
2 ноября, суббота 09:00
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
 ₽  Билеты: 325 ₽
Крематорий-2019
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22 ноября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
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