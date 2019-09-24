ВИА «Синяя птица» Роберта и Михаила Болотных
В этом году коллектив легендарного вокально-инструментального ансамбля «Синяя птица» представляет новую программу, посвященную творческому вкладу в песенное наследие ВИА «Синяя птица» создателей и основателей ансамбля Роберта и Михаила Болотных.
В концерте прозвучат уже полюбившиеся вам хиты из золотого репертуара ансамбля, ставшие поистине народными, а также песни, прежде никогда не исполняемые в концертной программе.
Многие поклонники творчества ансамбля уже успели познакомиться с новыми композициями и вспомнить незаслуженно забытые песни из раннего репертуара, написанные в неповторимой лирической манере, характерной для творчества ВИА «Синяя птица».
Уйти с головой в атмосферу золотых 70-х-80х, услышать новые песни, насладиться любимыми хитами ансамбля и вернуться назад полными свежих сил и энергии, вас приглашает легендарный ВИА «Синяя птица»
Где и когда?
Тула, улица Советская, 2
12 октября 2019, суббота
19:00
16 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 900 ₽
23 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-2000 ₽
13 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 1400-2300 ₽
30 декабря, понедельник 20:00
₽ Билеты: 1000-3000 ₽
2 ноября, суббота 09:00
₽ Билеты: 325 ₽
22 ноября, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽