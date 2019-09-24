ВИА «Синяя птица» Роберта и Михаила Болотных

В этом году коллектив легендарного вокально-инструментального ансамбля «Синяя птица» представляет новую программу, посвященную творческому вкладу в песенное наследие ВИА «Синяя птица» создателей и основателей ансамбля Роберта и Михаила Болотных.

В концерте прозвучат уже полюбившиеся вам хиты из золотого репертуара ансамбля, ставшие поистине народными, а также песни, прежде никогда не исполняемые в концертной программе.

Многие поклонники творчества ансамбля уже успели познакомиться с новыми композициями и вспомнить незаслуженно забытые песни из раннего репертуара, написанные в неповторимой лирической манере, характерной для творчества ВИА «Синяя птица».

Уйти с головой в атмосферу золотых 70-х-80х, услышать новые песни, насладиться любимыми хитами ансамбля и вернуться назад полными свежих сил и энергии, вас приглашает легендарный ВИА «Синяя птица»