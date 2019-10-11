Тульский экзотариум приглашает всех желающих в старое здание (Октябрьская, 26) на День дайвера.

Гостям предстоит вместе разгадать тайны морских глубин, познакомиться с делом жизни известного исследователя Жака-Ива Кусто, пообщаться с одним из известных тульских дайверов, научиться собирать и разбирать оборудование для глубоководного погружения, сделать запоминающиеся фотографии и создать собственную игру «Мой подводный мир»!

Стоимость: Взрослый — 200 р., Детский, студенческий (очное обучение) — 150 р., Льготный (пенсионеры, инвалиды 1−2 группы, ветераны боевых действий) -100 р.