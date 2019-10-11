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День дайвера

День дайвера

Тульский экзотариум приглашает всех желающих в старое здание (Октябрьская, 26) на День дайвера.

Гостям предстоит вместе разгадать тайны морских глубин, познакомиться с делом жизни известного исследователя Жака-Ива Кусто, пообщаться с одним из известных тульских дайверов, научиться собирать и разбирать оборудование для глубоководного погружения, сделать запоминающиеся фотографии и создать собственную игру «Мой подводный мир»!

Стоимость: Взрослый — 200 р., Детский, студенческий (очное обучение) — 150 р., Льготный (пенсионеры, инвалиды 1−2 группы, ветераны боевых действий) -100 р.

 

Где и когда?
Тульский областной Экзотариум (старое здание)
12 октября 2019, суббота
12:00
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Юлия Коган
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16 ноября, суббота 20:00
Harat's Pub
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23 ноября, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000-2000 ₽
Ангелы на крыше
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13 декабря, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1400-2300 ₽
Новогодняя вечеринка в немецких традициях
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30 декабря, понедельник 20:00
Forest, ресторанный комплекс
 ₽  Билеты: 1000-3000 ₽
Осенний марафон
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2 ноября, суббота 09:00
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
 ₽  Билеты: 325 ₽
Крематорий-2019
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22 ноября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
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