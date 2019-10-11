День дайвера
Тульский экзотариум приглашает всех желающих в старое здание (Октябрьская, 26) на День дайвера.
Гостям предстоит вместе разгадать тайны морских глубин, познакомиться с делом жизни известного исследователя Жака-Ива Кусто, пообщаться с одним из известных тульских дайверов, научиться собирать и разбирать оборудование для глубоководного погружения, сделать запоминающиеся фотографии и создать собственную игру «Мой подводный мир»!
Стоимость: Взрослый — 200 р., Детский, студенческий (очное обучение) — 150 р., Льготный (пенсионеры, инвалиды 1−2 группы, ветераны боевых действий) -100 р.
Где и когда?
Тула, улица Октябрьская, 26
12 октября 2019, суббота
12:00
16 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 900 ₽
23 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-2000 ₽
13 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 1400-2300 ₽
30 декабря, понедельник 20:00
₽ Билеты: 1000-3000 ₽
2 ноября, суббота 09:00
₽ Билеты: 325 ₽
22 ноября, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽