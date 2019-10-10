Акустический концерт лидера «ДМЦ»
В арт-кафе «Куба» состоится сольный акустический концерт лидера группы ДМЦ Андрея Грейчайника. Группа «ДМЦ» создала шесть студийных альбомов, в которых нашлось место как фолку, так и альтернативному року. Звездным часом группы можно считать получение премии «Чартова Дюжина» в номинации «Взлом» в 2014-м году.
Цена: 600 р.
Где и когда?
11 октября 2019, пятница
20:00
6 ноября, среда 18:30
₽ Билеты: 500 ₽
23 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-2000 ₽
17 ноября, воскресенье 13:00
₽ Билеты: 1300-1600 ₽
15 декабря, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1000-3000 ₽
5 декабря, четверг 19:00
₽ Билеты: 1000-2000 ₽
25 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 250 ₽