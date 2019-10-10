Акустический концерт лидера «ДМЦ»

В арт-кафе «Куба» состоится сольный акустический концерт лидера группы ДМЦ Андрея Грейчайника. Группа «ДМЦ» создала шесть студийных альбомов, в которых нашлось место как фолку, так и альтернативному року. Звездным часом группы можно считать получение премии «Чартова Дюжина» в номинации «Взлом» в 2014-м году.

Цена: 600 р.