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Акустический концерт лидера «ДМЦ»

Акустический концерт лидера «ДМЦ»

В арт-кафе «Куба» состоится сольный акустический концерт лидера группы ДМЦ Андрея Грейчайника. Группа «ДМЦ» создала шесть студийных альбомов, в которых нашлось место как фолку, так и альтернативному року. Звездным часом группы можно считать получение премии «Чартова Дюжина» в номинации «Взлом» в 2014-м году.

Цена: 600 р.

Где и когда?
Куба, кофейня
11 октября 2019, пятница
20:00
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