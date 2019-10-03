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Гемини

Гемини

Страна:
Китай, США, 2019
 
Премьера:
в РФ 10.10.2019
 
Режиссер:
Энг Ли
  
Актеры:
Уилл Смит, Мэри Элизабет Уинстэд, Клайв Оуэн, Бенедикт Вонг, Теодора Вулли, Дуглас Ходж, Ральф Браун, Линда Эмонд, Дэвид Моретти
  
Жанр:
боевик, фантастика
  
Продолжительноcть:
117 мин
  

Генри Броган, первоклассный киллер, становится мишенью таинственного оперативника, который, кажется, знает каждый его шаг наперед…

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Сегодня
10:00 Алмаз Синема
10:00 Алмаз Синема
10:10 3D Киносити
10:20 Синема Стар
11:00 Киносити
12:15 Алмаз Синема
12:25 Алмаз Синема
12:35 3D Киносити
12:55 Синема Стар
13:30 Киносити
14:30 Алмаз Синема
14:50 Алмаз Синема
14:50 3D Алмаз Синема
16:00 Киносити
16:50 Алмаз Синема
16:55 3D Киносити
17:15 Алмаз Синема
17:35 Синема Стар
18:30 Киносити
19:10 Алмаз Синема
19:20 3D Киносити
19:40 3D Алмаз Синема
19:40 Алмаз Синема
20:10 Синема Стар
21:00 Киносити
21:25 Алмаз Синема
21:45 3D Киносити
22:05 Алмаз Синема
22:50 Синема Стар
23:30 Киносити
Завтра
10:00 Алмаз Синема
10:00 Алмаз Синема
10:10 3D Киносити
10:20 Синема Стар
11:00 Киносити
12:15 Алмаз Синема
12:25 Алмаз Синема
12:35 3D Киносити
12:55 Синема Стар
13:30 Киносити
14:30 Алмаз Синема
14:50 Алмаз Синема
14:50 3D Алмаз Синема
16:00 Киносити
16:50 Алмаз Синема
16:55 3D Киносити
17:15 Алмаз Синема
17:35 Синема Стар
18:30 Киносити
19:10 Алмаз Синема
19:20 3D Киносити
19:40 3D Алмаз Синема
19:40 Алмаз Синема
20:10 Синема Стар
21:00 Киносити
21:25 Алмаз Синема
21:45 3D Киносити
22:05 Алмаз Синема
22:50 Синема Стар
23:30 Киносити
12 октября, суббота
10:00 Алмаз Синема
10:00 Алмаз Синема
10:10 3D Киносити
10:20 Синема Стар
11:00 Киносити
12:15 Алмаз Синема
12:25 Алмаз Синема
12:35 3D Киносити
12:55 Синема Стар
13:30 Киносити
14:30 Алмаз Синема
14:50 Алмаз Синема
14:50 3D Алмаз Синема
16:00 Киносити
16:50 Алмаз Синема
16:55 3D Киносити
17:15 Алмаз Синема
17:35 Синема Стар
18:30 Киносити
19:10 Алмаз Синема
19:20 3D Киносити
19:40 Алмаз Синема
19:40 3D Алмаз Синема
20:10 Синема Стар
21:00 Киносити
21:25 Алмаз Синема
21:45 3D Киносити
22:05 Алмаз Синема
22:50 Синема Стар
23:30 Киносити
01:55 Киносити
13 октября, воскресенье
10:00 Алмаз Синема
10:00 Алмаз Синема
10:10 3D Киносити
10:20 Синема Стар
11:00 Киносити
12:15 Алмаз Синема
12:25 Алмаз Синема
12:35 3D Киносити
12:55 Синема Стар
13:30 Киносити
14:30 Алмаз Синема
14:50 3D Алмаз Синема
14:50 Алмаз Синема
16:00 Киносити
16:50 Алмаз Синема
16:55 3D Киносити
17:15 Алмаз Синема
17:35 Синема Стар
18:30 Киносити
19:10 Алмаз Синема
19:20 3D Киносити
19:40 Алмаз Синема
19:40 3D Алмаз Синема
20:10 Синема Стар
21:00 Киносити
21:25 Алмаз Синема
21:45 3D Киносити
22:05 Алмаз Синема
22:50 Синема Стар
23:30 Киносити
01:55 Киносити
14 октября, понедельник
10:10 3D Киносити
10:20 Синема Стар
11:00 Киносити
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12:55 Синема Стар
13:30 Киносити
16:00 Киносити
16:55 3D Киносити
17:35 Синема Стар
18:30 Киносити
19:20 3D Киносити
20:10 Синема Стар
21:00 Киносити
21:45 3D Киносити
22:50 Синема Стар
23:30 Киносити
15 октября, вторник
10:10 3D Киносити
10:20 Синема Стар
11:00 Киносити
12:35 3D Киносити
12:55 Синема Стар
13:30 Киносити
16:00 Киносити
16:55 3D Киносити
17:35 Синема Стар
18:30 Киносити
19:20 3D Киносити
20:10 Синема Стар
21:00 Киносити
21:45 3D Киносити
22:50 Синема Стар
23:30 Киносити
16 октября, среда
10:10 3D Киносити
10:20 Синема Стар
11:00 Киносити
12:35 3D Киносити
12:55 Синема Стар
13:30 Киносити
16:00 Киносити
16:55 3D Киносити
17:35 Синема Стар
18:30 Киносити
19:20 3D Киносити
20:10 Синема Стар
21:00 Киносити
21:45 3D Киносити
22:50 Синема Стар
23:30 Киносити
Расписание на все дни
0
Касса
Северный флот
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1 ноября, пятница 19:00
М2, рок-клуб
 ₽  Билеты: 900 ₽
Основы дизайна интерьера: Мастер-класс по изготовлению подвесной деревянной полки
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12 октября, суббота 15:00
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 400 ₽
«Скетч-портрет»: Мастер-класс по Fashion-иллюстрации
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13 октября
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 300 ₽
Крематорий-2019
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22 ноября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Браво
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12 ноября, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
Пигмалион
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22 ноября, пятница 18:30
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 700-2800 ₽
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