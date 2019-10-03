Страна: Китай, США, 2019

Премьера: в РФ 10.10.2019

Режиссер: Энг Ли

Актеры: Уилл Смит, Мэри Элизабет Уинстэд, Клайв Оуэн, Бенедикт Вонг, Теодора Вулли, Дуглас Ходж, Ральф Браун, Линда Эмонд, Дэвид Моретти

Жанр: боевик, фантастика

Продолжительноcть: 117 мин

Генри Броган, первоклассный киллер, становится мишенью таинственного оперативника, который, кажется, знает каждый его шаг наперед…