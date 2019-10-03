Гемини
Страна:
Китай, США, 2019
Премьера:
в РФ 10.10.2019
Режиссер:
Энг Ли
Актеры:
Уилл Смит, Мэри Элизабет Уинстэд, Клайв Оуэн, Бенедикт Вонг, Теодора Вулли, Дуглас Ходж, Ральф Браун, Линда Эмонд, Дэвид Моретти
Жанр:
боевик, фантастика
Продолжительноcть:
117 мин
Генри Броган, первоклассный киллер, становится мишенью таинственного оперативника, который, кажется, знает каждый его шаг наперед…
Сегодня
|10:00
|Алмаз Синема
|10:00
|Алмаз Синема
|10:10 3D
|Киносити
|10:20
|Синема Стар
|11:00
|Киносити
|12:15
|Алмаз Синема
|12:25
|Алмаз Синема
|12:35 3D
|Киносити
|12:55
|Синема Стар
|13:30
|Киносити
|14:30
|Алмаз Синема
|14:50
|Алмаз Синема
|14:50 3D
|Алмаз Синема
|16:00
|Киносити
|16:50
|Алмаз Синема
|16:55 3D
|Киносити
|17:15
|Алмаз Синема
|17:35
|Синема Стар
|18:30
|Киносити
|19:10
|Алмаз Синема
|19:20 3D
|Киносити
|19:40 3D
|Алмаз Синема
|19:40
|Алмаз Синема
|20:10
|Синема Стар
|21:00
|Киносити
|21:25
|Алмаз Синема
|21:45 3D
|Киносити
|22:05
|Алмаз Синема
|22:50
|Синема Стар
|23:30
|Киносити
Завтра
|10:00
|Алмаз Синема
|10:00
|Алмаз Синема
|10:10 3D
|Киносити
|10:20
|Синема Стар
|11:00
|Киносити
|12:15
|Алмаз Синема
|12:25
|Алмаз Синема
|12:35 3D
|Киносити
|12:55
|Синема Стар
|13:30
|Киносити
|14:30
|Алмаз Синема
|14:50
|Алмаз Синема
|14:50 3D
|Алмаз Синема
|16:00
|Киносити
|16:50
|Алмаз Синема
|16:55 3D
|Киносити
|17:15
|Алмаз Синема
|17:35
|Синема Стар
|18:30
|Киносити
|19:10
|Алмаз Синема
|19:20 3D
|Киносити
|19:40 3D
|Алмаз Синема
|19:40
|Алмаз Синема
|20:10
|Синема Стар
|21:00
|Киносити
|21:25
|Алмаз Синема
|21:45 3D
|Киносити
|22:05
|Алмаз Синема
|22:50
|Синема Стар
|23:30
|Киносити
12 октября, суббота
|10:00
|Алмаз Синема
|10:00
|Алмаз Синема
|10:10 3D
|Киносити
|10:20
|Синема Стар
|11:00
|Киносити
|12:15
|Алмаз Синема
|12:25
|Алмаз Синема
|12:35 3D
|Киносити
|12:55
|Синема Стар
|13:30
|Киносити
|14:30
|Алмаз Синема
|14:50
|Алмаз Синема
|14:50 3D
|Алмаз Синема
|16:00
|Киносити
|16:50
|Алмаз Синема
|16:55 3D
|Киносити
|17:15
|Алмаз Синема
|17:35
|Синема Стар
|18:30
|Киносити
|19:10
|Алмаз Синема
|19:20 3D
|Киносити
|19:40
|Алмаз Синема
|19:40 3D
|Алмаз Синема
|20:10
|Синема Стар
|21:00
|Киносити
|21:25
|Алмаз Синема
|21:45 3D
|Киносити
|22:05
|Алмаз Синема
|22:50
|Синема Стар
|23:30
|Киносити
|01:55
|Киносити
13 октября, воскресенье
|10:00
|Алмаз Синема
|10:00
|Алмаз Синема
|10:10 3D
|Киносити
|10:20
|Синема Стар
|11:00
|Киносити
|12:15
|Алмаз Синема
|12:25
|Алмаз Синема
|12:35 3D
|Киносити
|12:55
|Синема Стар
|13:30
|Киносити
|14:30
|Алмаз Синема
|14:50 3D
|Алмаз Синема
|14:50
|Алмаз Синема
|16:00
|Киносити
|16:50
|Алмаз Синема
|16:55 3D
|Киносити
|17:15
|Алмаз Синема
|17:35
|Синема Стар
|18:30
|Киносити
|19:10
|Алмаз Синема
|19:20 3D
|Киносити
|19:40
|Алмаз Синема
|19:40 3D
|Алмаз Синема
|20:10
|Синема Стар
|21:00
|Киносити
|21:25
|Алмаз Синема
|21:45 3D
|Киносити
|22:05
|Алмаз Синема
|22:50
|Синема Стар
|23:30
|Киносити
|01:55
|Киносити
14 октября, понедельник
|10:10 3D
|Киносити
|10:20
|Синема Стар
|11:00
|Киносити
|12:35 3D
|Киносити
|12:55
|Синема Стар
|13:30
|Киносити
|16:00
|Киносити
|16:55 3D
|Киносити
|17:35
|Синема Стар
|18:30
|Киносити
|19:20 3D
|Киносити
|20:10
|Синема Стар
|21:00
|Киносити
|21:45 3D
|Киносити
|22:50
|Синема Стар
|23:30
|Киносити
15 октября, вторник
|10:10 3D
|Киносити
|10:20
|Синема Стар
|11:00
|Киносити
|12:35 3D
|Киносити
|12:55
|Синема Стар
|13:30
|Киносити
|16:00
|Киносити
|16:55 3D
|Киносити
|17:35
|Синема Стар
|18:30
|Киносити
|19:20 3D
|Киносити
|20:10
|Синема Стар
|21:00
|Киносити
|21:45 3D
|Киносити
|22:50
|Синема Стар
|23:30
|Киносити
16 октября, среда
|10:10 3D
|Киносити
|10:20
|Синема Стар
|11:00
|Киносити
|12:35 3D
|Киносити
|12:55
|Синема Стар
|13:30
|Киносити
|16:00
|Киносити
|16:55 3D
|Киносити
|17:35
|Синема Стар
|18:30
|Киносити
|19:20 3D
|Киносити
|20:10
|Синема Стар
|21:00
|Киносити
|21:45 3D
|Киносити
|22:50
|Синема Стар
|23:30
|Киносити
Сегодня
|Алмаз Синема
|
10:00
10:00
12:15
12:25
14:30
14:50
3D 14:50
16:50
17:15
19:10
3D 19:40
19:40
21:25
22:05
|Киносити
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3D 10:10
11:00
3D 12:35
13:30
16:00
3D 16:55
18:30
3D 19:20
21:00
3D 21:45
23:30
|Синема Стар
|
10:20
12:55
17:35
20:10
22:50
Завтра
|Алмаз Синема
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10:00
10:00
12:15
12:25
14:30
14:50
3D 14:50
16:50
17:15
19:10
3D 19:40
19:40
21:25
22:05
|Киносити
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3D 10:10
11:00
3D 12:35
13:30
16:00
3D 16:55
18:30
3D 19:20
21:00
3D 21:45
23:30
|Синема Стар
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10:20
12:55
17:35
20:10
22:50
12 октября, суббота
|Алмаз Синема
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10:00
10:00
12:15
12:25
14:30
14:50
3D 14:50
16:50
17:15
19:10
19:40
3D 19:40
21:25
22:05
|Киносити
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3D 10:10
11:00
3D 12:35
13:30
16:00
3D 16:55
18:30
3D 19:20
21:00
3D 21:45
23:30
01:55
|Синема Стар
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10:20
12:55
17:35
20:10
22:50
13 октября, воскресенье
|Алмаз Синема
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10:00
10:00
12:15
12:25
14:30
3D 14:50
14:50
16:50
17:15
19:10
19:40
3D 19:40
21:25
22:05
|Киносити
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3D 10:10
11:00
3D 12:35
13:30
16:00
3D 16:55
18:30
3D 19:20
21:00
3D 21:45
23:30
01:55
|Синема Стар
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10:20
12:55
17:35
20:10
22:50
14 октября, понедельник
|Киносити
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3D 10:10
11:00
3D 12:35
13:30
16:00
3D 16:55
18:30
3D 19:20
21:00
3D 21:45
23:30
|Синема Стар
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10:20
12:55
17:35
20:10
22:50
15 октября, вторник
|Киносити
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3D 10:10
11:00
3D 12:35
13:30
16:00
3D 16:55
18:30
3D 19:20
21:00
3D 21:45
23:30
|Синема Стар
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10:20
12:55
17:35
20:10
22:50
16 октября, среда
|Киносити
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3D 10:10
11:00
3D 12:35
13:30
16:00
3D 16:55
18:30
3D 19:20
21:00
3D 21:45
23:30
|Синема Стар
|
10:20
12:55
17:35
20:10
22:50
1 ноября, пятница 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
12 октября, суббота 15:00
₽ Билеты: 400 ₽
13 октября
₽ Билеты: 300 ₽
22 ноября, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
12 ноября, вторник 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
22 ноября, пятница 18:30
₽ Билеты: 700-2800 ₽