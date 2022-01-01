Рождественский Party Market, 90's VS нулевые и новогодний ретро-трамвайчик: выходные 1-9 января
А еще «Полосатый Новый Год» в Тульском цирке, надувное шоу «Новогодняя сказка», Дедморобус и многое другое — в нашем обзоре выходных.
Холодное сердце
Где: Городской концертный зал.
Стоимость: от 900 руб.
3 января в Городском концертном зале покажут детский новогодний мюзикл «Холодное сердце». Приглашаем вас с детьми в волшебный мир известных каждому ребенку героев, на музыкальный спектакль «Холодное сердце»!
Счастье у каждого свое
Где: Городской концертный зал.
Стоимость: от 1300 руб.
Успех комедии проверен временем. «Мужчина искатель выгод и славы; женщина вся создана дл любви… Ах, это правда!» - соглашаясь с автором, создатели спектакля уверены, что полтора века способны увлекать зрителей именно этот житейский конфликт, такие легкая ирония и изысканный юмор.
Вражда
Где: Городской концертный зал.
Стоимость: от 1300 руб.
4 января в Городском концертном зале покажут спектакль «Вражда».
Полосатый Новый год
Где: Тульский цирк.
Новогодний ретро-трамвайчик
Где: Тула.
90's VS нулевые
Где: КЦ «Типография».
Стоимость: 500 руб.
Готовьтесь к танцам под любимые хиты 90-х и 2000-х. «Казантипы», медляки, Верка Сердючка, Бейонсе и Шакира, Юрий Шатунов - этот плейлист точно не заставит вас скучать.
Человеткин
Где: Творческий кластер «Октава».
Стоимость: 800 руб.
Дедморобус
Где: Отправление от тульского театра «Эрмитаж».
Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте.
2 и 3 января Театрально-концертный центр приглашает мальчишек и девчонок в новогоднее путешествие!
Выставка легендарного календаря Pirelli
Где: Творческий кластер «Октава».
Календарь PIRELLI... Культовое произведение искусства, над которым каждый год работают топовые фотографы мирового уровня. И уже совсем скоро вы сможете увидеть его воочию!
Надувное шоу «Новогодняя сказка»
Где: Городской концертный зал.
Стоимость: от 900 руб.
Еще до начала спектакля герои сказки разукрасят лица всех желающих разноцветными красками. А чтобы весь мир стал еще добрее, ярче и краше, Дед Мороз и Снегурочка подарят клоунам палитру с волшебными красками.
МАНГО-МАНГО
Где: Harat's Pub.
Стоимость: 900 руб.
7 января на сцене Harat's pub состоится новогодний концерт главных приколистов отечественной рок-сцены — «МАНГО-МАНГО».
Рождественский Party Market в «Октаве»
Где: Творческий кластер «Октава».
7 января во дворе «Октавы» промчится упряжка с хаски и с удовольствием пригласит вас прокатиться. Но будьте аккуратны, вслед за собаками в «Октаву» пожаловал хитрый Гринч, а вы понимаете, чем это может закончиться. Но мы знаем, как его задобрить!
Мандариновый сочельник
Где: Площадь Ленина.
6 января на площади Ленина пройдет «Мандариновый сочельник». В предпраздничный день на главной площади с 14.00 до 19.00 запланирована большая «мандариновая» программа.
Одно из ключевых мероприятий — уличный спектакль «Мандариновая принцесса» от тульского театра «Эрмитаж».
Пиковая дама
Где: Тульский камерный драматический театр.
4 января в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Пиковая дама» по одноименной повести Пушкина.
«Человек-Паук. Нет пути домой» (12+)
«Последний богатырь. Посланник Тьмы» (6+)
Встречайте новую часть народного блокбастера! Иван наконец обрел силушку богатырскую, злой чародей Роголеб повержен, но Василиса похищена, и в пылу погони Иван и его друзья оказываются в современной Москве…
Хороших выходных!