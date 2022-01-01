Рождественский Party Market, 90's VS нулевые и новогодний ретро-трамвайчик: выходные 1-9 января

В Туле в дни новогодних каникул с 1 по 9 января будет запущена своеобразная «машина времени», которая непременно вызовет у вас радостные эмоции.



По 14 маршруту будет курсировать новогодний ретро-трамвайчик, который воссоздаст уютную атмосферу праздника ХХ века.