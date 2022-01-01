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Рождественский Party Market, 90's VS нулевые и новогодний ретро-трамвайчик: выходные 1-9 января

Рождественский Party Market, 90's VS нулевые и новогодний ретро-трамвайчик: выходные 1-9 января

А еще «Полосатый Новый Год» в Тульском цирке, надувное шоу «Новогодняя сказка», Дедморобус и многое другое — в нашем обзоре выходных.

Холодное сердце

Когда: 3 января, понедельник, 11.00.

Где: Городской концертный зал.
Стоимость: от 900 руб.

Холодное сердце

3 января в Городском концертном зале покажут детский новогодний мюзикл «Холодное сердце». Приглашаем вас с детьми в волшебный мир известных каждому ребенку героев, на музыкальный спектакль «Холодное сердце»!

Мюзикл, в котором вы услышите только живой звук и увидите только искренние эмоции. Спектакль наполнен полюбившимися песнями, веселыми танцами, добрыми шутками и храбрыми подвигами в исполнении профессиональных актеров ведущих театров Москвы.
 

Счастье у каждого свое

Когда: 3 января, понедельник, 19.00.

Где: Городской концертный зал.
Стоимость: от 1300 руб.

Счастье у каждого свое

3 января в Городском концертном зале покажут спектакль «Счастье у каждого свое». Спектакль в жанре комедии основан на пьесе русского драматурга XIX века Александра Островского «Добрый барин».

Успех комедии проверен временем. «Мужчина искатель выгод и славы; женщина вся создана дл любви… Ах, это правда!» - соглашаясь с автором, создатели спектакля уверены, что полтора века способны увлекать зрителей именно этот житейский конфликт, такие легкая ирония и изысканный юмор.
 

Вражда

Когда: 4 января, вторник, 19.00.

Где: Городской концертный зал.
Стоимость: от 1300 руб.

Вражда

4 января в Городском концертном зале покажут спектакль «Вражда».

В жизни двух великих актрис золотого века Голливуда было всё. Но они никогда не работали вместе. Одна любит кино, самозабвенно, страстно, вторая - театр, считая, что только на сцене можно жить по-настоящему. Всё будто в прошлом: съемочная площадка, сцена, любовь, измены, деньги, церемонии, скандалы, первые полосы газет и журналов, молодость, красота.
 

Полосатый Новый год

Когда: 21 декабря-16 января,.

Где: Тульский цирк.

Полосатый Новый год»

С 21 декабря и по 16 января Тульский цирк подарит зрителям долгожданную премьеру завораживающего, яркого и необыкновенного циркового представления - шоу «Полосатый Новый Год».
 

Новогодний ретро-трамвайчик

Когда: 1-9 января.

Где: Тула.

Новогодний ретро-трамвайчик

В Туле в дни новогодних каникул с 1 по 9 января будет запущена своеобразная «машина времени», которая непременно вызовет у вас радостные эмоции.
 
По 14 маршруту будет курсировать новогодний ретро-трамвайчик, который воссоздаст уютную атмосферу праздника ХХ века. 
 

90's VS нулевые

Когда: 3 января, понедельник, 22.00.

Где: КЦ «Типография».
Стоимость: 500 руб.

90's VS нулевые

3 января в культурном центре «Типография» пройдет вечеринка «90's VS нулевые». 

Готовьтесь к танцам под любимые хиты 90-х и 2000-х. «Казантипы», медляки, Верка Сердючка, Бейонсе и Шакира, Юрий Шатунов - этот плейлист точно не заставит вас скучать. 
 

Человеткин

Когда: 3 и 4 января, понедельник-вторник, 12.00, 15.00.

Где: Творческий кластер «Октава».
Стоимость: 800 руб.

Человеткин

3 и 4 января в творческом кластере «Октава» покажут детский спектакль «Человеткин».
 
Душевный пластилиновый спектакль для всей семьи от режиссера Ольги Гулевич по мотивам сказки Джулии Дональдсон. Эта история для семейного просмотра, наполненная любовью к родному дому и семье.
 

Дедморобус

Когда: 2-3 января, воскресенье-понедельник, 13.00, 11.00.

Где: Отправление от тульского театра «Эрмитаж».
Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте.

Дедморобус

2 и 3 января Театрально-концертный центр приглашает мальчишек и девчонок в новогоднее путешествие!

В свой праздничный рейс отправится волшебный Дедморобус, который будет курсировать по центру города с небольшими остановками и дарить всем новогоднюю атмосферу! 
 

Выставка легендарного календаря Pirelli

Когда: 28 декабря — 27 февраля.

Где: Творческий кластер «Октава».

Выставка легендарного календаря Pirelli

В кластере «Октава» откроется выставка легендарного календаря Pirelli с работами известного британского фотографа Альберта Уотсона. 

Календарь PIRELLI... Культовое произведение искусства, над которым каждый год работают топовые фотографы мирового уровня. И уже совсем скоро вы сможете увидеть его воочию! 
 

Надувное шоу «Новогодняя сказка»

Когда: 8 января, суббота, 12.00.

Где: Городской концертный зал.
Стоимость: от 900 руб.

Надувное шоу «Новогодняя сказка»

8 января в Городском концертном зале покажут надувное шоу «Новогодняя сказка». Это увлекательное представление не оставит никого равнодушным, потому что каждого здесь ждет сюрприз.

Еще до начала спектакля герои сказки разукрасят лица всех желающих разноцветными красками. А чтобы весь мир стал еще добрее, ярче и краше, Дед Мороз и Снегурочка подарят клоунам палитру с волшебными красками.
 

МАНГО-МАНГО

Когда: 7 января, пятница, 20.00.

Где: Harat's Pub.
Стоимость: 900 руб.

МАНГО-МАНГО

7 января на сцене Harat's pub состоится новогодний концерт главных приколистов отечественной рок-сцены — «МАНГО-МАНГО». 

Их веселые песенки, представляющие собой синтез панк-рока и КВНовской традиции, ушли в народ в качестве частушек — «Аквалангисты», «Таких не берут в космонавты», «Активированный уголь — черная пилюля».
 
Это — неоэкзотика, это - новая любовь, это нужно людям!
 

Рождественский Party Market в «Октаве»

Когда: 7 января, пятница, 12.00.

Где: Творческий кластер «Октава».

Рождественский Party Market в «Октаве»

7 января во дворе «Октавы» промчится упряжка с хаски и с удовольствием пригласит вас прокатиться. Но будьте аккуратны, вслед за собаками в «Октаву» пожаловал хитрый Гринч, а вы понимаете, чем это может закончиться. Но мы знаем, как его задобрить! 

В павильоне «Октавы» пройдёт рождественский Party Market, уж там он точно найдёт для себя кучу приятного. И вы тоже.
 

Мандариновый сочельник

Когда: 6 января, четверг, 14.00.

Где: Площадь Ленина.

Мандариновый сочельник

6 января на площади Ленина пройдет «Мандариновый сочельник». В предпраздничный день на главной площади с 14.00 до 19.00 запланирована большая «мандариновая» программа.

Одно из ключевых мероприятий — уличный спектакль «Мандариновая принцесса» от тульского театра «Эрмитаж».

 

Пиковая дама

Когда: 4 января, вторник, 18.30.

Где: Тульский камерный драматический театр.

Пиковая дама

4 января в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Пиковая дама» по одноименной повести Пушкина.

Основная линия спектакля — это «история болезни» Германна.
Параноидальная идея, завладевшая им после того, как Томский рассказал
анекдот о старой графине, превращается в настоящее безумие. Германн
кружится в вихре этого странного смертельного танца и вовлекает в него
старую графиню и Лизу…
 
 
 
а что в кино?

«Человек-Паук. Нет пути домой» (12+)

Жизнь и репутация Питера Паркера оказываются под угрозой, поскольку Мистерио раскрыл всему миру тайну личности Человека-паука. Пытаясь исправить ситуацию, Питер обращается за помощью к Стивену Стрэнджу, но вскоре всё становится намного опаснее.
 

«Последний богатырь. Посланник Тьмы» (6+)

Встречайте новую часть народного блокбастера! Иван наконец обрел силушку богатырскую, злой чародей Роголеб повержен, но Василиса похищена, и в пылу погони Иван и его друзья оказываются в современной Москве…

 

Хороших выходных!

 

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Автор: Владимир Сундуков
вчера, в 16:12 0
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