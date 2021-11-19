Вражда
4 января в Городском концертном зале покажут спектакль «Вражда».
Вражда. Любовь. Ненависть. Дружба. Зависть. Сотрудничество. Презрение.
Восхищение. Предательство. Прощение.
В жизни двух великих актрис золотого века Голливуда было всё. Но они никогда не работали вместе. Одна любит кино, самозабвенно, страстно, вторая - театр, считая, что только на сцене можно жить по-настоящему. Всё будто в прошлом: съемочная площадка, сцена, любовь, измены, деньги, церемонии, скандалы, первые полосы газет и журналов, молодость, красота.
Но они объединились и решили снять свой последний, свой лучший фильм...
Ведущие актрисы Елена Яковлева и Татьяна Лютаева объединились, чтобы сыграть спектакль «Вражда». Через судьбы звезд американского кино рассказать не только о Голливуде, но и о себе, о творческих актерских поисках, невообразимых взлетах и болезненных падениях, славе и одиночестве, разочарованиях и счастье...
Действие спектакля «Вражда» происходит параллельно в двух мирах: мир реальный и съемочный павильон. Кинотриллер, съемки которого идут в присутствии зрителей, причудливо переплетается с существованием в жизни. И не всегда этот переход четко обозначен. Действие напряженное, неожиданное, острое, полное юмора и горечи, страсти и красоты.
Режиссёр: Владимир Панков.
Художник: Александра Карпейкина.
В ролях: Елена Яковлева, Татьяна Лютаева.
Важно! При офлайн-покупке билетов в одной из точек продаж по адресам: ул. Кауля, 7 и ул. Первомайская, 3, оплата принимается только наличными. Оплата картой возможна только по адресу: пр. Ленина, 116 (редакция «Слободы»).
Важно! При офлайн-покупке билетов в одной из точек продаж по адресам: ул. Кауля, 7 и ул. Первомайская, 3, оплата принимается только наличными. Оплата картой возможна только по адресу: пр. Ленина, 116 (редакция «Слободы»).
Где и когда?
Тула, улица Советская, 2
4 января 2022, вторник
19:00
9 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
21 января, пятница 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
12 февраля, суббота 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
8 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 1800-3900 ₽
29 января, суббота 20:00
₽ Билеты: 400 ₽
10 января, понедельник 20:00
₽ Билеты: 800 ₽