Гороскоп по месяцам: что приготовил Тигр всем знакам Зодиака в 2022 году?

Снегурочка Елизавета Кузнецова (МА Красота и Стиль). Фото Дмитрия Дзюбина.

Это будет год хищника, который пробудит в нас целеустремленность, оптимизм и желание строить масштабные планы. Энергия года — очень сильная и решительная, где-то даже жесткая. Времени на раздумья не будет: вижу цель — иду к ней! Так как сила года будет похожа на водопад, не поддающийся контролю, важно заранее определиться, куда направить усилия, чтобы не наломать дров.

Определить четкий план действий и двигаться шаг за шагом к своей цели — отныне так звучит наш девиз.

Год будет очень отличаться от предыдущего: наша жизнь снова наберет скорость, будет много движения, социальной активности, перемещений, путешествий и работы. Важно быть в информационном поле, быть в теме. Менять устаревшие догмы, одерживать новые победы и идти напролом к своим мечтам, целям и желаниям.

Характерной чертой, которая будет преобладать в этом году, станет стремление к лидерству. На поддержку звезд могут рассчитывать сильные, решительные, возможно, в чем-то дерзкие люди. Год подходит для начала проектов, в основе которых яркий индивидуализм и новаторство. Тем же, кто привык смиренно идти за толпой, явно будет непросто.

Хозяин года Тигр — сильный и харизматичный зверь, способный на настоящие подвиги. А что делает Тигр, видя перед собой апатичных животных? Он на них нападает! Чтобы не стать жертвой, 2022 год следует проводить не на «пастбище» или в «стойле», а активно занимаясь делами.

Это не время поздравлять себя за мизерный результат. Это период, когда нужно двигаться в сторону большего, значительно большего.

Что касается финансовой сферы, Тигр в плане денег не самый расчетливый господин, и он не из тех, кто привык себя ограничивать. 2022 год благоволит тем, кто живет ярко, красиво и интересно. Не обязательно покупать что-то из ряда вон дорогое. Будет достаточно немного расширить расходы, включив в них не только товары первой необходимости, но и что-то для души: красивые украшения, деликатесы — все, что выходит за пределы тотальной экономии.

Будут ли шансы увеличить свой капитал в ближайшие месяцы? Конечно, будут! Правило здесь то же самое — не останавливаться, а быть в постоянном движении.

Не меньше активности звезды советуют проявить в личных делах. Для Тигра семейный очаг имеет большое значение, и он не поддержит людей, которые халатно относятся к близким.

Итак, все достаточно просто. Если не нарушать каноны, которые чтит Тигр, ближайшие 12 месяцев пройдут без эксцессов и колебаний из стороны в сторону. 2022 год ожидается как яркий период, который пройдет креативно, насыщенно и разносторонне.

Елена Пешехонова (22 марта 1988 г.),

связующая волейбольной команды «Тулица».

Овен, 21 марта — 20 апреля

Новый год для Овнов может начаться на низких скоростях. Возможно, вам придется принести в новый год багаж из прошлого и выделить время на решение старых проблем. Не игнорируйте и не откладывайте это. Астрологи предлагают избегать изменений в карьере в течение первого квартала. В мае Юпитер войдет в знак Овна, и это очень благоприятно повлияет на всех его представителей. Такой астрологический маневр принесет вам необычайный рост и благосостояние. В этот период у вас есть все шансы увеличить свои доходы. Не упускайте из виду возможность подзаработать. Даже на первый взгляд незначительные дела могут существенно изменить ваше финансовое положение.

Ольга Слюсарева (28 апреля 1969 г.),

олимпийская чемпионка, мэр г. Тулы.



Телец, 21 апреля — 21 мая

Год начнется для Тельцов с хорошей ноты. Но всем представителям этого знака рекомендуется распланировать все стратегические дела в начале года, поскольку именно для них это наиболее благоприятное время. Важно не отклоняться от планов ни на шаг! В 2022-м ваши действия будут коррелироваться с достижениями. Поэтому прикладывайте максимум усилий для выполнения важных дел, и вы сможете почувствовать вкус успеха уже во второй половине года. Тельцов ждет много новых знакомств как среди потенциальных бизнес-партнеров, так и среди противоположного пола. Но не судите о книге по ее обложке. Впускайте в свою жизнь новых людей, исследуйте их, а уже потом делайте выводы.

Мария Мартынова (13 июня 1994 г.),

финалистка конкурса «Краса России — 2021».

Близнецы, 22 мая — 21 июня

Близнецы могут рассчитывать на уникальный год! Уже в первом квартале важно взять низкий старт и проявить всю свою настойчивость в достижении целей. В таком случае небесные тела в течение года будут подбрасывать хорошие возможности. В новом году важно не задирать нос и даже после многочисленных достижений сохранять настойчивость, скромность и не забывать о земном: друзьях, семье. Вероятно, что кто-то из близкого окружения в следующем году будет нуждаться в помощи. Попробуйте взять их под свое крыло и поддержите материально, морально или подыщите для родного человека хорошую возможность выйти из затруднительной ситуации. Доброта и милосердие пойдут вам на пользу.

Марина Жутенкова (16 июля 1984 г.),

победительница проекта «Похудей со «Слободой».

Рак, 22 июня -22 июля

Ракам важно сфокусироваться на личной жизни и карьере. Словом, взяться чисто за свою жизнь и перестать беспокоиться и переживать за всех и всё вокруг. Следующий год потребует от вас погруженности в собственное «я», личные ощущения и развитие интуиции. Бездействие будет порождать сомнения и страх. Зато составление четкого плана действий и постепенное его выполнение будет внушать вам смелость и добавлять уверенности. Побороть внутренних демонов возможно только трудом и терпением. Что касается здоровья, Ракам важно быть осторожными. Занятия спортом, правильное питание и прогулки на свежем воздухе — только на пользу. И помните фразу: «В здоровом теле — здоровый дух!».

Сергей Чонишвили (3 августа 1965 г.),

народный артист РСФСР, уроженец Тулы.



Лев, 23 июля — 23 августа

Львов ждет ориентированность на действия. Приступайте к реализации планов, которые вы вынашивали в голове долгое время. Настойчивость должна стать вашим лучшим другом. Результаты ваших действий будут соответствовать приложенным усилиям. Приготовьтесь к тому, что работа, выполненная в спешке, может не принести желаемых результатов. А еще вас могут настигнуть муки выбора. В начале года вам придется жонглировать сразу несколькими делами или разрываться между личной и профессиональной жизнью. Но помните, долго так продолжаться не может — вам необходимо будет расставить приоритеты. Процесс принятия решений будет сложным, но он подарит вам гармонию и позволит раскрыться на полную.

Вячеслав Романов (27 августа 1974 г.),

министр промышленности и торговли Тульской области.



Дева, 24 августа -23 сентября

У Дев может произойти много взлетов и падений. Поэтому звезды рекомендуют им быть очень осторожными в своих решениях и действиях, будь то ваша профессиональная или личная жизнь. В 2022 году важно научиться доверять своей интуиции. На вашем пути могут появиться хорошие люди, и если вы доверитесь им, жизнь изменится в лучшую сторону. Творческим Девам, которые никак не решались показать свои творения публике, астрологи рекомендуют это сделать. Признание вас публикой позволит обрести новое вдохновение. Ваша способность экспериментировать и брать на себя риски может принести вам большие успехи. В конце года важно поставить акцент на личную жизнь и позволить себе отдохнуть.

Сергей Степин (3 октября 1965 г.),

актер театра и кино, уроженец Тулы.



Весы, 24 сентября — 23 октября

Год может быть прогрессивным во многих сферах. Способность Весов экспериментировать и брать на себя риски может принести им большие успехи. Весам важно внедрять новые идеи для развития проектов, продвижения по карьерной лестнице или даже разнообразия досуга. Это неотъемлемая часть личностного роста. Весы могут чувствовать себя некомфортно на публике. В этом году важно найти в себе мужество и преодолеть неуверенность, застенчивость и тревожность. Прокачав в себе навыки коммуникации, у вас появится много шансов проявить себя в работе и достичь хороших результатов. В конце года Весов ждут важные перемены в личной жизни. И еще — вы заслуживаете классного отпуска!

Алла Сурикова (6 ноября 1940 г.), режиссер,

президент фестиваля комедий «Улыбнись, Россия!».



Скорпион, 24 октября — 22 ноября

Год станет идеальным, чтобы преодолеть в себе закрытость. Скорпионам можно попробовать полностью положиться на собственную интуицию. Особенно в случаях, когда дело касается финансов. Хватайтесь за новые возможности, обдумывайте инвестиции и работу над интересными проектами. Все изменения принесут исключительно благоприятный исход. А вот в середине года следует ожидать изменений в личной жизни — это будет что-то по-настоящему масштабное. Свадьба, ребенок или появление второй половинки — все зависит исключительно от того, в каком статусе вы сейчас находитесь. В конце года придется решать внезапно навалившиеся проблемы. Но для оптимистичных и уверенных Скорпионов это не составит труда.





Аяз Гулиев (27 ноября 1996 г.),

полузащитник ПФК «Арсенал».



Стрелец, 23 ноября — 21 декабря

Период финансового подъема для Стрельцов. Пересмотрите свои расходы и направьте финансовую энергию в правильное русло. Позвольте себе поэкспериментировать с распределением бюджета и подумайте об инвестициях, которые окупятся. Это может быть обучение, которое позволит получить более высокооплачиваемую должность, или гаджеты, оптимизирующие рабочие процессы. Стрельцам важно прожить новые эмоции. На лето спланируйте путешествие в новую для вас страну или нетипичный вид отдыха: поход в горы, кемпинг или поездку на фестиваль. У Стрельцов, открывших в себе новые стороны, есть шанс встретить новых людей или даже перейти на новый этап в отношениях.

Дмитрий Краснов (5 января 1968 г.),

худрук Тульского академического театра драмы.



Козерог, 22 декабря — 20 января

В следующем году Козерогов будет переполнять чувство радости и гармонии. Но для того, чтобы получить его, необходимо будет поработать. Будьте благосклонны к людям, предлагающим вам помощь, и откройтесь новым знакомствам. Некоторые черты характера, а именно нетерпеливость и необязательность, негативно скажутся на выполнении поставленных задач и целей. Лучше постараться всеми силами изменить что-то в своем поведении, иначе потом придется долго разгребать ошибки, которые вы нечаянно сделаете. Астрологи рекомендуют Козерогам разбавить рутину творчеством. Креативные дела меняют работу мозга к лучшему и могут помочь принять нестандартные решения.

Александра Кабанова (27 января 2006 г.),

«Мисс Тула — 2021».

Водолей, 21 января — 19 февраля

Гармония — ключевое слово для Водолеев в 2022 году. Астрологи рекомендуют урегулировать свою жизнь так, чтобы на каждую сферу было отведено отдельное время. Так вы добьетесь максимального уровня производительности, раскроете свой потенциал и избавитесь от тревожности. Звезды рекомендуют не слишком поддаваться эмоциям и не принимать радикальных решений — через некоторое время ваше мнение может измениться, но обратного пути уже не будет. Тщательно обдумывайте каждый поступок, поскольку он может стать судьбоносным. Грандиозные начинания в карьере Водолеям лучше запланировать на середину года. А вот конец года лучше провести в покое и умиротворении.

Александру Тудорие (19 марта 1996 г.),

нападающий ПФК «Арсенал».

Рыбы, 20 февраля — 20 марта

Рыбам особенно важно проработать свои сильные стороны. Помните, что у вас есть особый потенциал, который важно раскрывать, а также идеи, которые просто должны быть реализованы. Множество ситуаций, произошедших ранее, сделали вас умнее и мудрее. Обратите эти качества в нужное русло. В начале года надо решить некоторые проблемы, связанные с семьей или близким человеком. Но, несмотря на все трудности, вам удастся все уладить без потерь. Середину и конец года лучше посвятить обучению или работе. Не бойтесь браться за серьезные проекты, удача будет на вашей стороне. В сфере финансов есть шансы на увеличение дохода, но в течение всего года лучше все же откладывать деньги на случай форс-мажора.