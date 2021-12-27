Пиковая дама
4 и 30 января в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Пиковая дама» по одноименной повести Пушкина.
Основная линия спектакля — это «история болезни» Германна.
Параноидальная идея, завладевшая им после того, как Томский рассказал
анекдот о старой графине, превращается в настоящее безумие. Германн
кружится в вихре этого странного смертельного танца и вовлекает в него
старую графиню и Лизу…
Продолжительность: 1 час 40 минут.
Спектакль идет без антракта.
Режиссер – постановщик: Алексей Басов.
Где и когда?
Тула, улица Дзержинского, 8
4 января 2022, вторник
18:30
30 января 2022, воскресенье
18:30
8 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 1800-3900 ₽
5 февраля, суббота 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
18 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 1300-2500 ₽
12 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
5 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 400 ₽
13 марта, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 2500-4500 ₽