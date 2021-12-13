В Туле в дни новогодних каникул с 1 по 9 января будет запущена своеобразная «машина времени», которая непременно вызовет у вас радостные эмоции.

По 14 маршруту будет курсировать Новогодний ретро-трамвайчик, который воссоздаст уютную атмосферу праздника ХХ века. Кого-то новогодние гирлянды, старинные елочные игрушки отправят в воспоминания о своем детстве, а кому-то, возможно, помогут по-новому взглянуть на самый душевный праздник года.

Время – самый ценный и удивительный ресурс, обладающий волшебными свойствами. И когда, если не в Новый год проверить это утверждение!