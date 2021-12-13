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Новогодний ретро-трамвайчик

Новогодний ретро-трамвайчик

В Туле в дни новогодних каникул с 1 по 9 января будет запущена своеобразная «машина времени», которая непременно вызовет у вас радостные эмоции.

По 14 маршруту будет курсировать Новогодний ретро-трамвайчик, который воссоздаст уютную атмосферу праздника ХХ века. Кого-то новогодние гирлянды, старинные елочные игрушки отправят в воспоминания о своем детстве, а кому-то, возможно, помогут по-новому взглянуть на самый душевный праздник года.

Время – самый ценный и удивительный ресурс, обладающий волшебными свойствами. И когда, если не в Новый год проверить это утверждение!
Где и когда?
Тула
Тула, Тула
1 января 2022, суббота
10:00
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2 января 2022, воскресенье
10:00
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3 января 2022, понедельник
10:00
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Касса
Большое Бородатое Шоу «Старый Новый Год с Константином Кулясовым»
Купить билет
13 января, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Нейромонах Феофан
Купить билет
22 января, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Марко Поло
Купить билет
12 марта, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800 ₽
ISTOKIYA HIP-HOP FEST
Купить билет
29 января, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
«ХАРД'И»
Купить билет
5 февраля, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
Ольга Невская. «Звёздная россыпь романса»
Купить билет
19 февраля, суббота 17:00
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 500-600 ₽
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