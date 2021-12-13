Новогодний ретро-трамвайчик
В Туле в дни новогодних каникул с 1 по 9 января будет запущена своеобразная «машина времени», которая непременно вызовет у вас радостные эмоции.
По 14 маршруту будет курсировать Новогодний ретро-трамвайчик, который воссоздаст уютную атмосферу праздника ХХ века. Кого-то новогодние гирлянды, старинные елочные игрушки отправят в воспоминания о своем детстве, а кому-то, возможно, помогут по-новому взглянуть на самый душевный праздник года.
Время – самый ценный и удивительный ресурс, обладающий волшебными свойствами. И когда, если не в Новый год проверить это утверждение!
Где и когда?
Тула, Тула
1 января 2022, суббота
10:00
2 января 2022, воскресенье
10:00
3 января 2022, понедельник
10:00
4 января 2022, вторник
10:00
5 января 2022, среда
10:00
6 января 2022, четверг
10:00
7 января 2022, пятница
10:00
8 января 2022, суббота
10:00
9 января 2022, воскресенье
10:00
13 января, четверг 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
22 января, суббота 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
12 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
29 января, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
5 февраля, суббота 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
19 февраля, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-600 ₽