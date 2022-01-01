С 21 декабря и по 16 января Тульский цирк подарит зрителям долгожданную премьеру завораживающего, яркого и необыкновенного циркового представления - шоу «Полосатый Новый Год».

Артисты Тульского цирка представят своё уникальное видение зимней сказки, которая будет украшена яркими цирковыми номерами. Автор сказки строго настрого запретил раскрывать ее сюжет. Но мы можем сказать точно, что Нового года возможно не будет…

Ведь сказочный персонаж Демьян Фантазёров совершенно случайно перемешал все сказки. В результате его шалости Деда Мороза пленила злая волшебница. А чтобы его найти, артисты цирка, персонажи сказок, зрители и конечно символ Нового Года тигр отправятся по страницам Волшебной книги. «Полосатый Новый Год» - это и новогодний спектакль, и зрелищное цирковое шоу для всей семьи.

Дрессура, хореография и театральная драматургия на одной сцене. Невероятные трюки впечатлят даже самого искушенного зрителя.

В зимнем приключении принимают участие одни из самых маститых цирковых артистов. Сквозь сугробы на сигвее прокатится жонглёр Родион Шиян. Уникальную дрессуру покажет династийный артист Ярослав Запашный в аттракционе «Тигры на земле и в воздухе».

И не один зритель не останется равнодушным увидев самый экстремальный и в тоже время лирический номер на встречных качелях – «Выше облаков» под руководством Александра Скокова. А веселые клоуны - дуэт «Демьян и Чика» - подарят зрителю отличное настроение. Тульский цирк непременно подарит Вам и Вашим детям частичку Волшебства!