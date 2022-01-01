афиша
афиша
Регистрация
Полосатый Новый год

Полосатый Новый год

С 21 декабря и по 16 января Тульский цирк подарит зрителям долгожданную премьеру завораживающего, яркого и необыкновенного циркового представления - шоу «Полосатый Новый Год».
 
Артисты Тульского цирка представят своё уникальное видение зимней сказки, которая будет украшена яркими цирковыми номерами. Автор сказки строго настрого запретил раскрывать ее сюжет. Но мы можем сказать точно, что Нового года возможно не будет…
 
Ведь сказочный персонаж Демьян Фантазёров совершенно случайно перемешал все сказки. В результате его шалости Деда Мороза пленила злая волшебница. А чтобы его найти, артисты цирка, персонажи сказок, зрители и конечно символ Нового Года тигр отправятся по страницам Волшебной книги. «Полосатый Новый Год» - это и новогодний спектакль, и зрелищное цирковое шоу для всей семьи.
 
Дрессура, хореография и театральная драматургия на одной сцене. Невероятные трюки впечатлят даже самого искушенного зрителя.
 
В зимнем приключении принимают участие одни из самых маститых цирковых артистов. Сквозь сугробы на сигвее прокатится жонглёр Родион Шиян. Уникальную дрессуру покажет династийный артист Ярослав Запашный в аттракционе «Тигры на земле и в воздухе».
 
И не один зритель не останется равнодушным увидев самый экстремальный и в тоже время лирический номер на встречных качелях – «Выше облаков» под руководством Александра Скокова. А веселые клоуны - дуэт «Демьян и Чика» - подарят зрителю отличное настроение. Тульский цирк непременно подарит Вам и Вашим детям частичку Волшебства!
 
Для того чтобы окунуться в атмосферу зимнего праздника, достаточно просто приобрести билеты на цирковое шоу «Полосатый Новый Год» в кассе Тульского цирка или на сайте.

Новогодние праздники в цирке - это радость и восторг, это путешествие в страну детства, это полное погружение в самую настоящую сказку.
 
Где и когда?
Тульский Государственный Цирк
Тула, улица Советская, 96
3 января 2022, понедельник
14:30
 В календарь
 В календарь
3 января 2022, понедельник
18:00
 В календарь
 В календарь
4 января 2022, вторник
18:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Rock Privet
Купить билет
12 февраля, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Поющие гитары
Купить билет
20 февраля, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-2000 ₽
Тараканы!
Купить билет
1 февраля, вторник 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Пилот
Купить билет
17 марта, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
Блондинка КсЮ
Купить билет
30 января, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 500 ₽
Человеткин
Купить билет
3 - 4 января
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 800 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.