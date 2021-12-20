Рождественский Party Market в «Октаве»

7 января во дворе «Октавы» промчится упряжка с хаски и с удовольствием пригласит вас прокатиться. Но будьте аккуратны, вслед за собаками в «Октаву» пожаловал хитрый Гринч, а вы понимаете, чем это может закончиться. Но мы знаем, как его задобрить!

В павильоне «Октавы» пройдёт рождественский Party Market, уж там он точно найдёт для себя кучу приятного. И вы тоже:

Мастер-классы;

Фото-зоны;

Ярмарка;

Музыка;

Глинтвейн.

С нетерпением ждём на праздник!