Рождественский Party Market в «Октаве»
7 января во дворе «Октавы» промчится упряжка с хаски и с удовольствием пригласит вас прокатиться. Но будьте аккуратны, вслед за собаками в «Октаву» пожаловал хитрый Гринч, а вы понимаете, чем это может закончиться. Но мы знаем, как его задобрить!
В павильоне «Октавы» пройдёт рождественский Party Market, уж там он точно найдёт для себя кучу приятного. И вы тоже:
- Мастер-классы;
- Фото-зоны;
- Ярмарка;
- Музыка;
- Глинтвейн.
С нетерпением ждём на праздник!
Где и когда?
Тула, Центральный переулок, д. 18
7 января 2022, пятница
12:00
31 марта, четверг 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽
1 марта, вторник 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
5 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 400 ₽
26 февраля, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
15 марта, вторник 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽
5 февраля, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽