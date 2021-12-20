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Рождественский Party Market в «Октаве»

Рождественский Party Market в «Октаве»

7 января во дворе «Октавы» промчится упряжка с хаски и с удовольствием пригласит вас прокатиться. Но будьте аккуратны, вслед за собаками в «Октаву» пожаловал хитрый Гринч, а вы понимаете, чем это может закончиться. Но мы знаем, как его задобрить! 

В павильоне «Октавы» пройдёт рождественский Party Market, уж там он точно найдёт для себя кучу приятного. И вы тоже: 
 
  • Мастер-классы;
  • Фото-зоны;
  • Ярмарка;
  • Музыка;
  • Глинтвейн.
С нетерпением ждём на праздник!
 
 
Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула, Центральный переулок, д. 18
7 января 2022, пятница
12:00
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Касса
Лена Василёк
Купить билет
31 марта, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1300 ₽
The Hatters
Купить билет
1 марта, вторник 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
Лабов'SKY JAM
Купить билет
5 марта, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 400 ₽
Горшенев
Купить билет
26 февраля, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1500 ₽
Анна Каренина
Купить билет
15 марта, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1300 ₽
ПНЕВМОСЛОН
Купить билет
5 февраля, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
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