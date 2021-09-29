Холодное сердце
3 января в Городском концертном зале покажут детский новогодний мюзикл «Холодное сердце». Приглашаем вас с детьми в волшебный мир известных каждому ребенку героев, на музыкальный спектакль «Холодное сердце»!
Мюзикл, в котором вы услышите только живой звук и увидите только искренние эмоции. Спектакль наполнен полюбившимися песнями, веселыми танцами, добрыми шутками и храбрыми подвигами в исполнении профессиональных актеров ведущих театров Москвы. Яркие объемные декорации, множество современных технологий и спецэффектов,
интерактивные игры сделают поход в театр незабываемым приключением.
Когда древнее предсказание сбывается и королевство погружается в объятия вечной зимы, трое бесстрашных героев — принцесса Анна, отважный Кристоф и его верный олень Свен — отправляются в горы, чтобы найти сестру Анны, Эльзу, которая может снять со страны леденящее заклятие. По пути их ждет множество увлекательных сюрпризов и захватывающих приключений: встреча с мистическими троллями, знакомство с очаровательным снеговиком по имени Олаф, горные вершины покруче Эвереста и магия в каждой снежинке. Анне и Кристофу предстоит сплотиться и противостоять могучей стихии, чтобы спасти королевство и тех, кто им дорог.
После такого волшебного шоу, ваш ребенок скажет Вам огромное спасибо за то, что привели его в сердце самой главной новогодней сказки!
Продолжительность спектакля: 60 минут.
Концерт состоится с соблюдением всех ограничений и требований Роспотребнадзора.
Важно! При офлайн-покупке билетов в одной из точек продаж по адресам: ул. Кауля, 7 и ул. Первомайская, 3, оплата принимается только наличными. Оплата картой возможна только по адресу: пр. Ленина, 116 (редакция «Слободы»).
Важно! При офлайн-покупке билетов в одной из точек продаж по адресам: ул. Кауля, 7 и ул. Первомайская, 3, оплата принимается только наличными. Оплата картой возможна только по адресу: пр. Ленина, 116 (редакция «Слободы»).
Где и когда?
Тула, улица Советская, 2
3 января 2022, понедельник
11:00
10 января, понедельник 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
13 марта, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 2500-4500 ₽
9 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
1 марта, вторник 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
15 марта, вторник 19:00
₽ Билеты: 1300-3300 ₽
3 - 4 января
₽ Билеты: 800 ₽