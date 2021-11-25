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МАНГО-МАНГО

МАНГО-МАНГО

7 января на сцене Harat's pub состоится новогодний концерт главных приколистов отечественной рок-сцены — «МАНГО-МАНГО». 

Их веселые песенки, представляющие собой синтез панк-рока и КВНовской традиции, ушли в народ в качестве частушек — «Аквалангисты», «Таких не берут в космонавты», «Активированный уголь — черная пилюля».
 
Это — неоэкзотика, это - новая любовь, это нужно людям!

Важно! При офлайн-покупке билетов в одной из точек продаж по адресам: ул. Кауля, 7 и ул. Первомайская, 3, оплата принимается только наличными. Оплата картой возможна только по адресу: пр. Ленина, 116 (редакция «Слободы»).
Где и когда?
Harat's Pub
Тула, Красноармейский проспект, 19
7 января 2022, пятница
20:00
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Касса
Блондинка КсЮ
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30 января, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 500 ₽
ПНЕВМОСЛОН
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5 февраля, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
Ольга Невская. «Звёздная россыпь романса»
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19 февраля, суббота 17:00
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 500-600 ₽
КОСМОНАВТОВ НЕТ
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12 февраля, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Сергей Любавин
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26 апреля, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 900-2000 ₽
Марко Поло
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12 марта, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800 ₽
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