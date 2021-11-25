МАНГО-МАНГО
7 января на сцене Harat's pub состоится новогодний концерт главных приколистов отечественной рок-сцены — «МАНГО-МАНГО».
Их веселые песенки, представляющие собой синтез панк-рока и КВНовской традиции, ушли в народ в качестве частушек — «Аквалангисты», «Таких не берут в космонавты», «Активированный уголь — черная пилюля».
Это — неоэкзотика, это - новая любовь, это нужно людям!
Важно! При офлайн-покупке билетов в одной из точек продаж по адресам: ул. Кауля, 7 и ул. Первомайская, 3, оплата принимается только наличными. Оплата картой возможна только по адресу: пр. Ленина, 116 (редакция «Слободы»).
Важно! При офлайн-покупке билетов в одной из точек продаж по адресам: ул. Кауля, 7 и ул. Первомайская, 3, оплата принимается только наличными. Оплата картой возможна только по адресу: пр. Ленина, 116 (редакция «Слободы»).
Где и когда?
Тула, Красноармейский проспект, 19
7 января 2022, пятница
20:00
30 января, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 500 ₽
5 февраля, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
19 февраля, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-600 ₽
12 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
26 апреля, вторник 19:00
₽ Билеты: 900-2000 ₽
12 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽