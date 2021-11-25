7 января на сцене Harat's pub состоится новогодний концерт главных приколистов отечественной рок-сцены — «МАНГО-МАНГО».

Их веселые песенки, представляющие собой синтез панк-рока и КВНовской традиции, ушли в народ в качестве частушек — «Аквалангисты», «Таких не берут в космонавты», «Активированный уголь — черная пилюля».

Это — неоэкзотика, это - новая любовь, это нужно людям!



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