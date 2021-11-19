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Надувное шоу «Новогодняя сказка»

Надувное шоу «Новогодняя сказка»

8 января в Городском концертном зале покажут надувное шоу «Новогодняя сказка». Это увлекательное представление не оставит никого равнодушным, потому что каждого здесь ждет сюрприз. Еще до начала спектакля герои сказки разукрасят лица всех желающих разноцветными красками. А чтобы весь мир стал еще добрее, ярче и краше, Дед Мороз и Снегурочка подарят клоунам палитру с Волшебными красками.

Но коварная Баба Яга, как всегда, решит испортить ребятам новогодний праздник. У неё появится свой план по использованию красок… И лишь решительность и находчивость клоунов, не позволят осуществиться этим опасным замыслам злодейки. С помощью Волшебных красок свершится чудо: зло будет наказано, и начнется самый яркий, самый добрый и самый веселый праздник.
 
Только здесь Вы сможете увидеть чудесный надувной мир разноцветных веселых клоунов: самые огромные мячи, гигантские обручи, ростовые куклы, большие мыльные пузыри, зонтики, кубики, прозрачные шары, внутрь которых волшебным образом попадают герои сказки. Так же, как в программе «Надувное шоу», в этом спектакле используется эксклюзивный надувной реквизит, даже новогодняя ёлка – и та надувная.
 
Это представление не только для детей, но и для взрослых. Спешите! Надувные чудеса начинаются!

Важно! При офлайн-покупке билетов в одной из точек продаж по адресам: ул. Кауля, 7 и ул. Первомайская, 3, оплата принимается только наличными. Оплата картой возможна только по адресу: пр. Ленина, 116 (редакция «Слободы»).
Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
8 января 2022, суббота
12:00
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Касса
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 ₽  Билеты: 1300 ₽
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