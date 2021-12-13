Дедморобус
2 и 3 января Театрально-концертный центр приглашает мальчишек и девчонок в новогоднее путешествие!
В свой праздничный рейс отправится волшебный Дедморобус, который будет курсировать по центру города с небольшими остановками и дарить всем новогоднюю атмосферу! Веселый музыкальный тандем ансамбля Дедов Морозов, детей и их родителей, неожиданные импровизации,
улыбки и эффектные выступления артистов в самое волшебное время года непременно зарядят хорошим настроением и подарят настроение и праздник!
Принять участие в новогоднем рейсе на Дедморобусе сможет любой ребенок в сопровождении взрослого! Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте. Рекомендуемый возраст 6-12 лет, каждый ребенок может взять с собой не более одного сопровождающего (наличие QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании у взрослого обязательно).
Всем маленьким участникам в конце музыкального путешествия Деды Морозы вручат сладкий рождественский подарок от главы администрации города и билеты на спектакль в Тульский театр «Эрмитаж».
Дедморобус отправляется от Тульского театра «Эрмитаж» (LikёrkaLoft, пр. Ленина, 85, к. 4).
Расписание новогодних рейсов:
- 2 января 13.00, 14.00, 15.00, 16.00;
- 3 января 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00.
Количество участников ограничено.
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 85
2 января 2022, воскресенье
13:00
3 января 2022, понедельник
11:00
5 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 400 ₽
19 ноября, суббота 13:00
₽ Билеты: 1000-1700 ₽
13 марта, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 2500-4500 ₽
15 марта, вторник 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽
5 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1100 ₽
26 апреля, вторник 19:00
₽ Билеты: 900-2000 ₽