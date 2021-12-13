2 и 3 января Театрально-концертный центр приглашает мальчишек и девчонок в новогоднее путешествие!

В свой праздничный рейс отправится волшебный Дедморобус, который будет курсировать по центру города с небольшими остановками и дарить всем новогоднюю атмосферу! Веселый музыкальный тандем ансамбля Дедов Морозов, детей и их родителей, неожиданные импровизации,

улыбки и эффектные выступления артистов в самое волшебное время года непременно зарядят хорошим настроением и подарят настроение и праздник!

Принять участие в новогоднем рейсе на Дедморобусе сможет любой ребенок в сопровождении взрослого! Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте . Рекомендуемый возраст 6-12 лет, каждый ребенок может взять с собой не более одного сопровождающего (наличие QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании у взрослого обязательно).

Всем маленьким участникам в конце музыкального путешествия Деды Морозы вручат сладкий рождественский подарок от главы администрации города и билеты на спектакль в Тульский театр «Эрмитаж».

Дедморобус отправляется от Тульского театра «Эрмитаж» (LikёrkaLoft, пр. Ленина, 85, к. 4).

Расписание новогодних рейсов:

2 января 13.00, 14.00, 15.00, 16.00;

3 января 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00.

Количество участников ограничено.