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Дедморобус

Дедморобус

2 и 3 января Театрально-концертный центр приглашает мальчишек и девчонок в новогоднее путешествие!

В свой праздничный рейс отправится волшебный Дедморобус, который будет курсировать по центру города с небольшими остановками и дарить всем новогоднюю атмосферу! Веселый музыкальный тандем ансамбля Дедов Морозов, детей и их родителей, неожиданные импровизации,
улыбки и эффектные выступления артистов в самое волшебное время года непременно зарядят хорошим настроением и подарят настроение и праздник!
 
Принять участие в новогоднем рейсе на Дедморобусе сможет любой ребенок в сопровождении взрослого! Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте. Рекомендуемый возраст 6-12 лет, каждый ребенок может взять с собой не более одного сопровождающего (наличие QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании у взрослого обязательно).
 
Всем маленьким участникам в конце музыкального путешествия Деды Морозы вручат сладкий рождественский подарок от главы администрации города и билеты на спектакль в Тульский театр «Эрмитаж».
 
Дедморобус отправляется от Тульского театра «Эрмитаж» (LikёrkaLoft, пр. Ленина, 85, к. 4).
 
Расписание новогодних рейсов:
 
  • 2 января 13.00, 14.00, 15.00, 16.00;
  • 3 января 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00.
 
Количество участников ограничено.
Где и когда?
Likerka Loft
Тула, пр. Ленина, 85
2 января 2022, воскресенье
13:00
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3 января 2022, понедельник
11:00
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Касса
Лабов'SKY JAM
Купить билет
5 марта, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 400 ₽
Театр Юрия Куклачева
Купить билет
19 ноября, суббота 13:00
КДЦ Азот
 ₽  Билеты: 1000-1700 ₽
Кристина Орбакайте
Купить билет
13 марта, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2500-4500 ₽
Анна Каренина
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15 марта, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1300 ₽
Операция Пластилин
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5 февраля, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1100 ₽
Сергей Любавин
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26 апреля, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 900-2000 ₽
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