Гороскоп по годам: что нам ждать от Тигра?

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Тигр — животное динамичное и настойчивое, что ведет к обновлению и личностному росту. Необходимо быть сдержаннее и принимать только продуманные до мелочей решения.

крыса

1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Год Тигра для Крысы будет самым обычным. На яркие события и перевороты рассчитывать не стоит. Периодами вы будете чувствовать тревогу по поводу денег. Но это быстротечно, поэтому стоит набраться терпения и смотреть в будущее с оптимизмом. Даже если Крыса потерпит неудачу на своем пути, опыт от этого может оказаться полезным в перспективе и быстро вернет умной Крысе блистательную улыбку и спокойствие. Одиноким Крысам-женщинам гороскоп предсказывает головокружительный роман летом. Поэтому не сидите дома, лучше отправляйтесь в путешествие, на отдых. Мужчинам новое место работы будет способствовать повышению уверенности в себе и финансовой стабильности.

Счастливые цвета года: лимонно-желтый, белый, золотой.

бык

1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Быку в год Тигра предстоит сражаться за свое место под солнцем. Усилий и выдержки понадобится много, но сдаваться не стоит. Ожидаются не только трудности, но и интересные события. Бык имеет все шансы на успех, если прекратит «бодаться» без причины. Быку-женщине гороскоп предсказывает насыщенный событиями период. Скучать не придется как на работе, так и дома, в личной жизни в целом. Работа для Быка-мужчины станет приоритетом. Ничего плохого в этом нет, но забывать о здоровье и личной жизни нельзя. Одиноким сердцам стоит ловить момент, наслаждаться возможностью испытать яркие эмоции. Но лелеять надежду на то, что интрижка перерастет в нечто серьезное, не стоит.

Счастливые цвета года: желтый, оранжевый, слоновой кости.

тигр

1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Разве может Тигр оставить «сородича» в беде или без продержки в 2022 году? Конечно же, такого не произойдет. Значит, в этот период данному знаку можно рассчитывать на успех и благополучие в самых разных направлениях. Карьера пойдет в гору, денег хватит на все, а личная жизнь наполнится гармонией. Правда, с конкурентами нужно быть осторожнее. С их стороны возможны негативные выпады и обманы. Гороскоп Тигра-женщину радует, на дефицит внимания со стороны мужчин жаловаться ей не придется, родные и друзья окружат заботой, на работе ожидаются исключительно позитивные события. Всего несколько удачных капиталовложений могут отправить Тигра-мужчину на самую вершину Олимпа.

Счастливые цвета года: алый, красный, белый, зеленый.

кролик

1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Кролику (Коту) в год Тигра не стоит жить ожиданиями и иллюзиями. Все должно быть продумано до мелочей, чтобы ни в чем не разочароваться и не ошибиться. Фильтруйте поток информации, тогда вам удастся избежать потерь в сфере финансов. Отношения с любимым человеком будут претерпевать самые разные и сложные моменты. Но в итоге союз укрепится. Гороскоп Кролику-женщине прогнозирует смену приоритетов. На первом месте окажется не работа, как это обычно бывает, а собственное я. Кролика-мужчину звезды предупреждают о том, что цикл правления Тигра он проведет погруженным с головой в работу. Правда, время от времени этот знак будет пытаться добиться успеха в многозадачности.

Счастливые цвета года: бирюзовый, лазурно-голубой, красный.

дракон

1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Грандиозные перемены ждут Дракона в профессиональной сфере. Только не позволяйте эмоциям перекрыть путь к реальным и успешным событиям. Тигр станет для вас надежной опорой, если усмирить аппетиты и безрассудство. Меньше капризничайте и не стройте иллюзий, чтобы обрести твердую почву под ногами. Гороскоп Дракону-женщине гарантирует реальную возможность укрепить семейные узы. Не отказывайте в помощи близким. Тот факт, что вы их выручите, порадует и вас в том числе. Дракону мужского пола звезды советуют сделать ставку на свои амбициозность и напористость. В целом год выдастся очень насыщенным на яркие события и эмоции.

Счастливые цвета года: белый, изумрудно-зеленый, золотой.

змея

1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Змее ничто не угрожает в рабочей сфере, если вовремя проявить профессионализм. Ожидается очень успешный период, будьте активны и последовательны в выполнении заданий. Опыт не прячьте, наоборот, хвалитесь им перед коллегами. Женщину-Змею ждут перемены. Это не только изменения во внешности, которые сделают вас более уверенными в себе, но и внутренние. Змеи полюбят себя со всеми достоинствами и недостатками. Многие выпустят наружу всю женственность, станут мягкими и чувственными. Мужчины-Змеи будут уверенно двигаться вперед. Однако не все сделают прыжок в карьере или бизнесе — препятствием будет нежелание сотрудничать с опытными людьми. Но именно общие дела принесут мужчине-Змее победу.

Счастливые цвета года: светло-желтый, медовый, белый.

лошадь

1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Если Лошадь откровенно устала от проблем и неудач, то в 2022 году она о них забудет. Ее ждут приключения на романтическом фронте, успехи в работе и море позитивных эмоций. Сложных ситуаций будет минимальное количество, но и с ними удастся справиться в короткий срок. Прошлые трудные проекты будут реализовываться со скоростью света, в чем и ваша несомненная заслуга. Период трансформации и обновления ожидает женщину-Лошадь. Чтобы наладить личную жизнь, необходимо изменить маршрут дом — работа — дом! Любовными приключениями будет полон 2022 год для мужчин-Лошадей. Все будет складываться так, как вы захотите. На работе ждет конкуренция, и иногда придётся действовать с напором.

Счастливые цвета года: зеленый, малахитовый, кремовый.

коза

1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

У Козы (Овцы) в год Тигра появится много перспективных предложений и интересных знакомств. Все они пойдут на пользу накопленному опыту, который можно доблестно проявить в новых делах. Во всем будет поддержкой оптимистичный настрой. Конкуренты и завистники будут волосы на себе рвать от того, что у Козы все так великолепно складывается. Коза-женщина захочет ярких перемен, вдохновится творческими проектами и начнет работать над своим характером. Мужчинам-Козам нужно потрудиться изо всех сил. Вот тогда будет точное попадание в цель — карьерный рост, прибыль и встреча с любимой женщиной. Во всех направлениях будет гореть «зеленый свет».

Счастливые цвета года: фуксия, розовый, индиго, слоновой кости.

обезьяна

1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Легким и успешным для Обезьяны год не будет. Придется лицом к лицу столкнуться с препятствиями и искать новый стимул для активной работы. Отстаивайте личную территорию, не сдавайтесь и ведите себя уверенно в трудных ситуациях. Обезьяне удастся обойти острые углы в финансовой области и остаться с крупной суммой. Очевидных перемен захочется женщинам-Обезьянам. Главное, не браться за все дела одновременно. Для начала акцентируйте внимание на внешности или хобби. Финансовая сторона не пострадает, если быть экономнее. У мужчин-Обезьян сбудутся самые невероятные мечты. Но для этого нужно быть планомерным и ответственным. Будьте активны и твердо стойте на ногах.

Счастливые цвета года: сапфирово-голубой, индиго, белый.

петух

1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Все новое и неординарное будет неизменно интересовать Петуха в год Тигра. Назад в прошлое? Да ни за какие коврижки или «золотые зерна»! Наоборот, захочется строить глобальные планы и добиваться новых целей любыми путями. Строго контролируйте бюджет, не позволяйте себе легкомысленных трат. У женщины-Петуха есть масса шансов для саморазвития и укрепления своих позиций в разных сферах. Хорошо, если поддерживать в начинаниях вас будет любящий мужчина. Глобальные перемены в работе помогут определить дальнейший карьерный путь. Мужчине-Петуху предстоит выслушать в свой адрес немало критики. Но если делать нужные выводы, то это поможет продвинуться вперед.

Счастливые цвета года: красный, белый, серый.

собака

1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

Много сюрпризов ждет Собаку в 2022 году. Вы сами поразитесь тем переменам, которые подбросит судьба. Но радостных моментов будет уйма, поэтому строить плохие прогнозы не следует. Внутренний настрой — боевой, что придаст еще больше энергии и сил. Женщина-Собака будет купаться в романтическом озере и в корне изменит личную жизнь. Но для создания серьезных отношений нужно четко видеть цель — что вы хотите от общения и каким видите совместное будущее! Главное — расстановка приоритетов. Мужчине-Собаке необходимо навести порядок во взаимоотношениях с людьми. Есть те, с кем уже не по пути. Если общение не приносит ничего, кроме негатива, — расставайтесь без сожаления.

Счастливые цвета года: белый, шоколадный, лавандовый.

кабан

1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031

Если Кабан (Свинья) будет активен, то год он проживет на высшем уровне. Перспективы будут масштабными, не упустите их в нужный момент. Никаких колебаний и треволнений, соберите волю в кулак и двигайтесь вперед. Решения принимайте не в потоке эмоций, а обдуманно. У женщины-Кабана будет немало претендентов на ее руку и сердце. Поклонники не дадут прохода, и это не легкий адюльтер, а заявки на серьезные отношения. Если будете внимательны (март, апрель, май), то мужчину, предназначенного судьбой, не упустите. Лидирующие позиции в работе и личной жизни будет занимать мужчина-Кабан. Успехи в карьере очевидны с января по июнь.

Счастливые цвета года: оранжевый, черный, жемчужный.



